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El increíble cambio de Lola Lanata a sus 22 años: las fotos que sorprendieron a todos

A los 22 años, Lola Lanata reapareció en las redes: deslumbró con su transformación en un viaje inolvidable. Mirala.

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El increíble cambio de Lola Lanata a sus 22 años: las fotos que sorprendieron a todos

A sus 22 años, Lola Lanata volvió a captar la atención de las redes sociales, esta vez no por una aparición pública, sino por las impactantes imágenes que compartió de sus vacaciones en Perú. La joven mostró un notable cambio de imagen y una faceta completamente aventurera, mientras recorría algunos de los paisajes más imponentes de los Andes junto a un grupo de amigos.

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El destino elegido fue Cuzco, donde emprendió una exigente travesía por la ruta de Salkantay hasta llegar a Machu Picchu, uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. A través de un álbum publicado en sus redes, dejó ver cada etapa de la experiencia, entre caminatas de alta montaña, paisajes nevados y postales que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Uno de los momentos más impactantes del recorrido fue cuando alcanzó el Abra Salkantay, ubicado a 4.629 metros sobre el nivel del mar. Allí posó junto al tradicional cartel que marca la altura del lugar, con el imponente nevado de fondo y un cielo completamente despejado.

Las fotografías también dejaron ver el cambio de Lola, que lució relajada, sonriente y con un look descontracturado, muy diferente al perfil más reservado con el que suele mostrarse públicamente.

Durante la travesía, la hija del recordado periodista recorrió senderos rodeados de vegetación, cruzó puentes de madera, atravesó profundos valles y disfrutó de la fauna típica de la región. Vacas, llamas y alpacas fueron parte del paisaje que acompañó cada etapa del viaje.

En varias imágenes también se la vio compartiendo momentos con sus amigos, descansando después de largas caminatas y disfrutando de la naturaleza en un entorno completamente alejado del ritmo urbano.

Como no podía ser de otra manera, el cierre del viaje tuvo como escenario a Machu Picchu. Allí, Lola posó frente a las históricas ruinas incas con el cerro Huayna Picchu de fondo, en una de las fotografías más celebradas por quienes siguen su actividad en redes sociales.

La aventura terminó con nuevas postales de los Andes peruanos, donde un grupo de alpacas pastaba libremente en medio de un paisaje montañoso, una imagen que reflejó la tranquilidad y la inmensidad del lugar.

En pocas palabras

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Resumen generado por Thinkindot AI
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