El increíble cambio de Lola Lanata a sus 22 años: las fotos que sorprendieron a todos

Durante la travesía, la hija del recordado periodista recorrió senderos rodeados de vegetación, cruzó puentes de madera, atravesó profundos valles y disfrutó de la fauna típica de la región. Vacas, llamas y alpacas fueron parte del paisaje que acompañó cada etapa del viaje.

En varias imágenes también se la vio compartiendo momentos con sus amigos, descansando después de largas caminatas y disfrutando de la naturaleza en un entorno completamente alejado del ritmo urbano.

Como no podía ser de otra manera, el cierre del viaje tuvo como escenario a Machu Picchu. Allí, Lola posó frente a las históricas ruinas incas con el cerro Huayna Picchu de fondo, en una de las fotografías más celebradas por quienes siguen su actividad en redes sociales.

La aventura terminó con nuevas postales de los Andes peruanos, donde un grupo de alpacas pastaba libremente en medio de un paisaje montañoso, una imagen que reflejó la tranquilidad y la inmensidad del lugar.