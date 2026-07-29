Conmoción: quién era la árbitra y enfermera de 24 años que murió en un trágico accidente

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué provocó la maniobra ni dieron detalles sobre el estado de salud del conductor.

Quién era Maite Otaegui

Otaegui desarrollaba una reconocida carrera dentro del arbitraje regional. Había comenzado en 2019 en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y, con el paso de los años, fue sumando designaciones en distintas categorías hasta convertirse en árbitra principal de torneos locales.

Entre junio de 2024 y junio de 2025 también dirigió encuentros organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. De hecho, el último fin de semana había sido designada para partidos de Primera y Segunda División.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió en 2022, cuando integró junto a Maylén Vázquez y Jessica Marín la primera terna arbitral conformada íntegramente por mujeres en un partido de la máxima categoría de la Liga Regional Tresarroyense.

Además de su pasión por el fútbol, durante 2025 había cumplido otro objetivo personal al recibirse de enfermera, profesión que también ejercía. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, colegas y toda la comunidad deportiva de Tres Arroyos.