Fuerte advertencia a Lamine Yamal por su nueva novia: "Lo quiere por..."

Hasta el momento, no existe ninguna prueba que respalde esas acusaciones y las declaraciones corresponden exclusivamente a la versión del exnovio. Ni Lamine Yamal ni Inés García realizaron comentarios públicos sobre el tema, por lo que las afirmaciones de Torres no fueron confirmadas.

Aun así, el escándalo no tardó en viralizarse y abrió un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldan el descargo del exnovio, otros consideran que se trata de una reacción motivada por el reciente final de la relación.

Por ahora, el joven futbolista español mantiene silencio, mientras la polémica sigue creciendo alrededor de una historia que pasó rápidamente del plano sentimental al mediático y que vuelve a poner el foco sobre la vida privada de una de las mayores promesas del fútbol mundial.