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Fuerte advertencia a Lamine Yamal por su nueva novia: "Lo quiere por..."

Le advirtieron públicamente a Lamine Yamal sobre su pareja y las redes explotaron. Entérate qué le dijeron.

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Fuerte advertencia a Lamine Yamal por su nueva novia: Lo quiere por...

El nombre de Lamine Yamal volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por su talento dentro de la cancha. El joven futbolista del Barcelona quedó envuelto en una inesperada polémica luego de que Gonzalo Torres, expareja de la influencer española Inés García, realizara explosivas declaraciones sobre la relación que ambos mantienen.

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La controversia comenzó cuando Torres decidió romper el silencio en sus redes sociales tras escuchar a García asegurar que entre ellos "solo existió una amistad" y que nunca hubo una relación sentimental. El joven, que sostiene haber compartido casi cinco años de noviazgo con la influencer, desmintió esa versión y aseguró sentirse obligado a responder públicamente.

Pero el conflicto fue mucho más allá. El exnovio lanzó graves acusaciones contra Inés García, al sostener que su acercamiento a Yamal no sería por amor. Según su versión, la influencer estaría interesada únicamente en la fama y el dinero del futbolista, e incluso insinuó que tendría la intención de quedar embarazada para reclamar una futura manutención.

"Intenté mantenerme al margen, pero no puedo quedarme callado después de escuchar que nunca hubo una relación", expresó Torres en sus redes, donde además cuestionó el comportamiento de la influencer frente a sus millones de seguidores.

Hasta el momento, no existe ninguna prueba que respalde esas acusaciones y las declaraciones corresponden exclusivamente a la versión del exnovio. Ni Lamine Yamal ni Inés García realizaron comentarios públicos sobre el tema, por lo que las afirmaciones de Torres no fueron confirmadas.

Aun así, el escándalo no tardó en viralizarse y abrió un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldan el descargo del exnovio, otros consideran que se trata de una reacción motivada por el reciente final de la relación.

Por ahora, el joven futbolista español mantiene silencio, mientras la polémica sigue creciendo alrededor de una historia que pasó rápidamente del plano sentimental al mediático y que vuelve a poner el foco sobre la vida privada de una de las mayores promesas del fútbol mundial.

En pocas palabras

  • Lamine Yamal: Fue objeto de polémicas declaraciones por parte del expareja de su novia.
  • Acusaciones: Se afirma que su pareja busca fama y dinero del futbolista.
  • Silencio: Ni Yamal ni su pareja se han pronunciado sobre las acusaciones públicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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