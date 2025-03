El error de Stefy Xipolitakis en el Caribe que puede traerle problemas legales

Stefy buscó por toda la plaza Piedras diciendo que en ese lugar en el que estaba no había, hasta que encontró una.

En una bolsa de plástico comenzó a guardarlas para traerse a su hermana.

Pero, este fin no se dio cuenta de un error garrafal en esto: no se trata de piedras si no se trata de pequeños corales que son ilegal sacar de su hábitat.

Seguramente no tendría conocimiento de este dato, pero si la ven llevándose los de la playa podría tener un problema con las autoridades del lugar.