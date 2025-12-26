En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
Fin de semana
ASTROLOGÍA

El horóscopo para el último fin de semana del 2025: qué viene antes del Año Nuevo

Último round energético del año: así impacta el cielo en tu ánimo, tus vínculos y tus decisiones en el horóscopo.

El último fin de semana del 2025: ideal para soltar y renovar energía. Foto: Ideogram.

Llegó el momento que nadie quiere enfrentar: los días donde te preguntás “¿qué hice realmente este año?” y “¿qué quiero dejar en el pasado?”. El último fin de semana del 2025 no es solo una fecha: es un espejo. Aunque no creas en astrólogos ni rituales, hay algo innegable: cuando el calendario cambia, nosotros también lo hacemos. Incluso si juraste no hacer balance, tu mente lo hará sola, como un pop-up interno pidiendo actualizar software.

A nivel energético, este finde trae una mezcla entre nostalgia, ansiedad por lo que viene y ganas de hacer borrón y cuenta nueva. La Luna va entrando en Virgo, signo que exige limpieza emocional y física. No importa si no tenés ganas de fiestas, de llamados o de pensar en año nuevo: el verdadero ritual está en soltar el bolso de emociones ajenas que venís cargando. Tal vez la pregunta clave no sea qué querés lograr, sino qué ya no querés sostener.

astrología-energía-horóscopo
El cielo invita a elegir qu&eacute; peso queda y cu&aacute;l no entra al nuevo a&ntilde;o. Foto: Ideogram.

El cielo invita a elegir qué peso queda y cuál no entra al nuevo año. Foto: Ideogram.

Fin de semana signo por signo

Aries

Te llega una energía de “quiero todo ya”. Pero el universo te pide paciencia.

Acción: escribí un plan para enero en tres bullets.

Tauro

Tu cuerpo habla: quizá cansancio, quizá hambre afectiva.

Acción: escuchalo. Dormí si necesitás dormir.

Géminis

Mil ideas; cero foco.

Acción: elegí una. Solo una.

Cáncer

Querés juntar a todos, cocinar para 12 y resolver dramas.

Acción: soltá lo que no es tuyo.

Leo

Brillás incluso sin hacer nada.

Acción: agradecé. Simple y poderoso.

Virgo

La Luna en tu signo te pone hiperanalítico.

Acción: organizá cajón, armario o archivos. Sentirás control.

Libra

El fin de semana te pide amor propio.

Acción: decí un no. Alguien necesita escucharlo.

Escorpio

Domingo intenso emocionalmente.

Acción: regalate un espacio sin gente.

Sagitario

Necesitás aventura: nueva playlist, ruta corta, café distinto.

Acción: probá algo nuevo.

Capricornio

Sol en tu signo: poder.

Acción: poné una meta grande en visión. Que dé vértigo.

Acuario

Tu mente es tormenta de ideas.

Acción: anotá sin filtro; organizás después.

Piscis

Último fin de semana para perdonar algo pequeño.

Acción: una frase simple: “elijo soltar”.

Clima astrológico explicado

Luna en Virgo = ordenar.

Sol en Capricornio = proyectar.

Resultado: fin de semana para preparar el terreno del nuevo año, no para quemarse de más.

Consejos para que este finde NO te destruya

  • Dormí.

  • Tomá agua.

  • Comé algo que te dé placer real, no ansiedad.

  • Preguntate: ¿lo hago porque quiero o porque toca?

FAQ

¿Puedo hacer rituales? Sí: escribir, ordenar, tirar cosas.

¿Ideal para fiestas sociales? Si te cargan, evitá. Si te nutren, sí.

¿Puedo bloquear a alguien? Si te da paz, probablemente sí.

¿Hacer promesas? Solo si vas a cumplirlas.

