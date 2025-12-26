El horóscopo para el último fin de semana del 2025: qué viene antes del Año Nuevo

Acción: escribí un plan para enero en tres bullets.
Tauro
Tu cuerpo habla: quizá cansancio, quizá hambre afectiva.
Acción: escuchalo. Dormí si necesitás dormir.
Géminis
Mil ideas; cero foco.
Acción: elegí una. Solo una.
Cáncer
Querés juntar a todos, cocinar para 12 y resolver dramas.
Acción: soltá lo que no es tuyo.
Leo
Brillás incluso sin hacer nada.
Acción: agradecé. Simple y poderoso.
Virgo
La Luna en tu signo te pone hiperanalítico.
Acción: organizá cajón, armario o archivos. Sentirás control.
Libra
El fin de semana te pide amor propio.
Acción: decí un no. Alguien necesita escucharlo.
Escorpio
Domingo intenso emocionalmente.
Acción: regalate un espacio sin gente.
Sagitario
Necesitás aventura: nueva playlist, ruta corta, café distinto.
Acción: probá algo nuevo.
Capricornio
Sol en tu signo: poder.
Acción: poné una meta grande en visión. Que dé vértigo.
Acuario
Tu mente es tormenta de ideas.
Acción: anotá sin filtro; organizás después.
Piscis
Último fin de semana para perdonar algo pequeño.
Acción: una frase simple: “elijo soltar”.
Clima astrológico explicado
Luna en Virgo = ordenar.
Sol en Capricornio = proyectar.
Resultado: fin de semana para preparar el terreno del nuevo año, no para quemarse de más.
Consejos para que este finde NO te destruya
FAQ
¿Puedo hacer rituales? Sí: escribir, ordenar, tirar cosas.
¿Ideal para fiestas sociales? Si te cargan, evitá. Si te nutren, sí.
¿Puedo bloquear a alguien? Si te da paz, probablemente sí.
¿Hacer promesas? Solo si vas a cumplirlas.