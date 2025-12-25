Netflix estrena "Peaky Blinders: el hombre inmortal", la nueva película con el icónico Tommy Shelby

Tommy ya no fue solo un jefe criminal. Fue un sobreviviente de la guerra, un político, un estratega y un hombre perseguido por sus propios fantasmas. El avance dejó en claro que esa transformación llegó a un punto de no retorno. Lo que quedó en pie no fue un hombre común, sino un símbolo. Un nombre que trascendió la carne.

La elección de Cillian Murphy para volver a encarnar a Tommy Shelby reforzó esa lectura. Su presencia volvió a dominar cada plano. Netflix apostó a un adelanto breve, cargado de silencios, miradas y gestos mínimos. No explicó demasiado. Sugirió. Y en ese juego de insinuaciones logró paralizar a los fanáticos.

Qué pasó con Tommy Shelby después del final de la serie

Una de las grandes incógnitas que dejó el cierre de la serie fue el destino final de Tommy Shelby. El adelanto de la película respondió parcialmente esa pregunta, sin cerrar del todo el misterio. Tommy sobrevivió, pero ya no fue el mismo.

Netflix eligió no mostrar grandes escenas de acción en este primer vistazo. Prefirió enfocarse en el estado mental del protagonista. Esa decisión reforzó la idea de que la película no será solo una continuación, sino una reinterpretación del legado Shelby.

Las nuevas series del universo de Peaky Blinders

La historia no se detuvo en la película. El universo Peaky Blinders confirmó su expansión con dos nuevas temporadas que funcionarán como secuela directa de los eventos de Peaky Blinders: el hombre inmortal. Cada temporada contará con seis episodios de 60 minutos y trasladará la acción al Reino Unido de 1953.

Ese salto temporal modificó por completo el escenario. Birmingham apareció en pleno proceso de reconstrucción tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad intentó levantarse de las ruinas y ese contexto abrió nuevas oportunidades y conflictos.

Steven Knight, el creador que vuelve con una película

Steven Knight volvió a ponerse al frente del proyecto con entusiasmo declarado. El creador apostó nuevamente a un guion afilado, donde el diálogo tendrá tanto peso como la acción. Las decisiones pequeñas volverán a desencadenar consecuencias enormes. El drama psicológico seguirá siendo el corazón del relato.

La producción contará además con la mirada ejecutiva de Cillian Murphy, lo que reforzó la continuidad emocional del personaje principal. La dupla creativa buscará mantener el equilibrio entre evolución y respeto por la esencia de la saga.

Cuándo se estrena "Peaky Blinders: el hombre inmortal"

Netflix no trató a Peaky Blinders: el hombre inmortal como un simple estreno. La plataforma convirtió el adelanto en un evento, confirmando que llegará el próximo 20 de marzo. A partir de esta noticia, la expectativa creció sin necesidad de revelar demasiado.

El elenco de "Peaky Blinders: el hombre inmortal"

