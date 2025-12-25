Netflix estrena "Peaky Blinders: el hombre inmortal", la nueva película con el icónico Tommy Shelby. (Foto: Archivo)
"Peaky Blinders: el hombre inmortal" abrió una grieta en el tiempo y confirmó que el universo de Tommy Shelby todavía tenía cuentas pendientes. En el avance difundido por Netflix la saga no regresó para repetir fórmulas, sino para profundizar en la herida abierta que dejó el final de la serie. Con una estética intacta y un tono más oscuro, la película anticipó que el pasado nunca dejó ir a su protagonista.
La franquicia que redefinió el drama criminal televisivo regresó con la misma potencia simbólica que la convirtió en fenómeno global. Birmingham volvió a ser territorio mítico. El humo, el barro, la violencia y la ambición reaparecieron como marcas registradas. Todo ocurrió otra vez por orden de los Peaky Blinders, aunque el orden ya no sea el mismo.
Según el primer adelanto de Netflix: "El galardonado Cillian Murphy vuelve a interpretar al icónico Tommy Shelby en esta película del universo de Peaky Blinders, del creador Steven Knight".
Cómo será "Peaky Blinders: el hombre inmortal" en Netflix
El primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal se apoyó en una frase que condensó años de tragedia. "El hombre que un día fui, desapareció", dijo Tommy Shelby con la voz quebrada y la mirada vacía. Esa línea no fue casual. Funcionó como síntesis del recorrido del personaje y como llave narrativa para entender lo que viene.
Tommy ya no fue solo un jefe criminal. Fue un sobreviviente de la guerra, un político, un estratega y un hombre perseguido por sus propios fantasmas. El avance dejó en claro que esa transformación llegó a un punto de no retorno. Lo que quedó en pie no fue un hombre común, sino un símbolo. Un nombre que trascendió la carne.
La elección de Cillian Murphy para volver a encarnar a Tommy Shelby reforzó esa lectura. Su presencia volvió a dominar cada plano. Netflix apostó a un adelanto breve, cargado de silencios, miradas y gestos mínimos. No explicó demasiado. Sugirió. Y en ese juego de insinuaciones logró paralizar a los fanáticos.
Qué pasó con Tommy Shelby después del final de la serie
Una de las grandes incógnitas que dejó el cierre de la serie fue el destino final de Tommy Shelby. El adelanto de la película respondió parcialmente esa pregunta, sin cerrar del todo el misterio. Tommy sobrevivió, pero ya no fue el mismo.
Netflix eligió no mostrar grandes escenas de acción en este primer vistazo. Prefirió enfocarse en el estado mental del protagonista. Esa decisión reforzó la idea de que la película no será solo una continuación, sino una reinterpretación del legado Shelby.
Las nuevas series del universo de Peaky Blinders
La historia no se detuvo en la película. El universo Peaky Blinders confirmó su expansión con dos nuevas temporadas que funcionarán como secuela directa de los eventos de Peaky Blinders: el hombre inmortal. Cada temporada contará con seis episodios de 60 minutos y trasladará la acción al Reino Unido de 1953.
Ese salto temporal modificó por completo el escenario. Birmingham apareció en pleno proceso de reconstrucción tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad intentó levantarse de las ruinas y ese contexto abrió nuevas oportunidades y conflictos.
Steven Knight, el creador que vuelve con una película
Steven Knight volvió a ponerse al frente del proyecto con entusiasmo declarado. El creador apostó nuevamente a un guion afilado, donde el diálogo tendrá tanto peso como la acción. Las decisiones pequeñas volverán a desencadenar consecuencias enormes. El drama psicológico seguirá siendo el corazón del relato.
La producción contará además con la mirada ejecutiva de Cillian Murphy, lo que reforzó la continuidad emocional del personaje principal. La dupla creativa buscará mantener el equilibrio entre evolución y respeto por la esencia de la saga.
Cuándo se estrena "Peaky Blinders: el hombre inmortal"
Netflix no trató a Peaky Blinders: el hombre inmortal como un simple estreno. La plataforma convirtió el adelanto en un evento, confirmando que llegará el próximo 20 de marzo. A partir de esta noticia, la expectativa creció sin necesidad de revelar demasiado.
El elenco de "Peaky Blinders: el hombre inmortal"
Cillian Murphy
Rebecca Ferguson,
Tim Roth
Barry Keoghan
Stephen Graham
Sophie Rundle
Packy Lee
Jay Lycurgo
Ned Dennehy
Ian Peck
Adelanto de "Peaky Blinders: el hombre inmortal" en Netflix