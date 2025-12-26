Fue a visitar la tumba de su papá y la encontraron muerta en el cementerio: cuál fue su última frase

De acuerdo con el testimonio de su madre, Ramona del Carmen Lescano, de 63 años, la joven había salido de su domicilio cerca de las 11 de la mañana para visitar la tumba de su padre. Alrededor del mediodía, dos de sus hermanas regresaron a buscarla, pero Diana les manifestó su intención de permanecer un tiempo más en el lugar, hasta que se consumieran las velas que había encendido.

Con el correr de la tarde y ante la falta de noticias, cerca de las 15, las familiares volvieron al predio del cementerio y la encontraron sin vida dentro del nicho familiar, con el arma de fuego en una de sus manos.

cementerio

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Villa Río Hondo, junto a efectivos de la División Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor, dispusieron el secuestro del arma y la preservación de las manos de la víctima para futuras pericias.

Por disposición del fiscal Ignacio Guzmán, el cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Independencia, en la ciudad Capital, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

La investigación continúa en curso y la Justicia analiza las circunstancias del hecho, mientras se aguardan los resultados de los peritajes.