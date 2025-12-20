Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película más vista

Ese punto de partida abre la puerta a recuerdos, reproches no dichos y una convivencia cargada de torpeza emocional. La música aparece como hilo conductor, no solo como elemento narrativo, sino como refugio y memoria de lo que fueron.

La película avanza sin apuro. No busca golpes de efecto ni giros forzados. Su fortaleza está en lo cotidiano: ensayos improvisados, diálogos incómodos, silencios que dicen más que las palabras. Esa naturalidad genera identificación inmediata con el espectador.

El regreso de Casi leyendas en Netflix no fue casual. La plataforma suele rotar contenidos, pero hay títulos que, al reaparecer, generan un impacto particular. En este caso, la película conectó de lleno con una audiencia que buscaba algo familiar, reconocible y emocionalmente liviano, pero no superficial.

El elenco de "Casi leyendas" con Diego Peretti

Diego Peretti

Diego Torres

Santiago Segura

Florencia Bertotti

Claudia Fontán

Fernán Mirás

Rafael Spregelburd

Julieta Cardinali

Carlos Portaluppi

Arturo Bonín

Por qué ver "Casi leyendas" en Netflix

Al volver al catálogo, Casi leyendas en Netflix demostró que algunas películas encuentran su verdadero público con el paso del tiempo. Lejos de quedar desactualizada, la historia ganó una nueva lectura, más madura y reflexiva.

Lo que antes podía verse como una comedia musical ligera, hoy se percibe como un relato sobre segundas oportunidades y la importancia de no abandonar del todo aquello que nos hizo felices. Esa resignificación es parte de su éxito actual.

La película no busca dar lecciones. Se limita a mostrar personajes imperfectos intentando acomodar su vida como pueden. Y eso, paradójicamente, resulta profundamente reconfortante.

Diego Peretti presentó el estreno de "Risa y la cabina del viento"

Risa y la cabina del viento fue uno de los films más esperados de esta edición N.°40 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La misma, que concursa en la competencia argentina de largos, fue presentada mundialmente este lunes 10 de noviembre por el actor Diego Peretti junto a la cantante y actriz Julieta Cazzucheli conocida como Cazzu, el director Juan Cabral y quien interpreta a Risa: Elena Romero.

Luego de un extenso aplauso de bienvenida en la sala, Peretti expresó: “Tiene cierta poesía, es una película amplia. El hecho de poder estar en Ushuaia nos ayudó. Es una película con un guion que tiene un corazón que late. La cabina telefónica hablaba por sí sola. Son películas donde tenés que entrar en carne viva a las escenas. Hoy la podré ver en la pantalla grande por primera vez”.

