Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película más vista
Esta película con Diego Peretti en Netflix regresó al catálogo argentino y provocó furor entre quienes buscaban una comedia cálida, musical y muy cercana.
Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película más vista.
Esta película con Diego Peretti se transformó en uno de esos fenómenos silenciosos que Netflix Argentina conoce bien. Una comedia nacional, estrenada hace algunos años, volvió a estar disponible en la plataforma y, desde ese momento, empezó a escalar en reproducciones de manera sostenida.
La película protagonizada por Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura reapareció en el catálogo y encontró una nueva vida. En tiempos donde el consumo audiovisual es vertiginoso, "Casi leyendas" en Netflix se posicionó como una opción que invita a frenar un poco, sonreír y dejarse llevar por una historia de amistad, música y cuentas pendientes.
Netflix volvió a demostrar que las producciones argentinas tienen un lugar especial dentro de su oferta local. No solo por identidad cultural, sino porque ciertas historias parecen envejecer bien y resonar incluso más fuerte cuando regresan. Eso fue exactamente lo que pasó con esta comedia musical que, sin estridencias, se volvió una de las más vistas del momento.
De qué trata "Casi leyendas" en Netflix
La trama de Casi leyendas en Netflix se apoya en una premisa sencilla, pero efectiva: "Décadas después de que su banda casi triunfe, un hombre con síndrome de Asperger se reencuentra con sus viejos amigos (un maestro y un abogado) para revivir el sueño".
Ese punto de partida abre la puerta a recuerdos, reproches no dichos y una convivencia cargada de torpeza emocional. La música aparece como hilo conductor, no solo como elemento narrativo, sino como refugio y memoria de lo que fueron.
La película avanza sin apuro. No busca golpes de efecto ni giros forzados. Su fortaleza está en lo cotidiano: ensayos improvisados, diálogos incómodos, silencios que dicen más que las palabras. Esa naturalidad genera identificación inmediata con el espectador.
El regreso de Casi leyendas en Netflix no fue casual. La plataforma suele rotar contenidos, pero hay títulos que, al reaparecer, generan un impacto particular. En este caso, la película conectó de lleno con una audiencia que buscaba algo familiar, reconocible y emocionalmente liviano, pero no superficial.
El elenco de "Casi leyendas" con Diego Peretti
Diego Peretti
Diego Torres
Santiago Segura
Florencia Bertotti
Claudia Fontán
Fernán Mirás
Rafael Spregelburd
Julieta Cardinali
Carlos Portaluppi
Arturo Bonín
Por qué ver "Casi leyendas" en Netflix
Al volver al catálogo, Casi leyendas en Netflix demostró que algunas películas encuentran su verdadero público con el paso del tiempo. Lejos de quedar desactualizada, la historia ganó una nueva lectura, más madura y reflexiva.
Lo que antes podía verse como una comedia musical ligera, hoy se percibe como un relato sobre segundas oportunidades y la importancia de no abandonar del todo aquello que nos hizo felices. Esa resignificación es parte de su éxito actual.
La película no busca dar lecciones. Se limita a mostrar personajes imperfectos intentando acomodar su vida como pueden. Y eso, paradójicamente, resulta profundamente reconfortante.
Diego Peretti presentó el estreno de "Risa y la cabina del viento"
Risa y la cabina del viento fue uno de los films más esperados de esta edición N.°40 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La misma, que concursa en la competencia argentina de largos, fue presentada mundialmente este lunes 10 de noviembre por el actor Diego Peretti junto a la cantante y actriz Julieta Cazzucheli conocida como Cazzu, el director Juan Cabral y quien interpreta a Risa: Elena Romero.
Luego de un extenso aplauso de bienvenida en la sala, Peretti expresó: “Tiene cierta poesía, es una película amplia. El hecho de poder estar en Ushuaia nos ayudó. Es una película con un guion que tiene un corazón que late. La cabina telefónica hablaba por sí sola. Son películas donde tenés que entrar en carne viva a las escenas. Hoy la podré ver en la pantalla grande por primera vez”.