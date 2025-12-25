"Estaba mirando el cielo y cayó desplomada": el estremecedor relato de los tíos de la nena de 12 años baleada en la cabeza

También confió que "con los ruidos de los autos" y al tratarse de un calibre 22 que genera "poco ruido", la familia no llegó a escuchar la detonación. Igualmente, todavía la Policía no pudo precisar el tipo de arma de dónde provino la bala.

Ricardo confió que la Angelina "está mejor" y explicó que "la parte motriz está estable" aunque la nena permanece "sedada" porque tiene la zona del impacto "inflamada". "Dios diga que pueda vivir tranquilamente", pidió.

El hombre también confió que los padres de la nena, quienes se encuentran en el hospital en compañía de su hija y a la espera de novedades, están "hechos mierda" y contó que Angelina tiene dos hermanos mayores.

Respecto a las personas que realizaron los disparos, Ricardo expresó: "¿Qué le puede decir? Reputearlos de arriba abajo. Un tarado, un tarado...".

Mariana, otra de las tías de Angelina, confió en A24 que "los papás no pueden hablar, están destruidos, imagínense que estás festejando y de repente la ves a tu nena tirada en el piso con sangre en la cabeza, con todos los primos" y afirmó que "estamos esperando y pidiendo para que Angelina se recupere".

"Esto es minuto a minuto. Gracias a Dios, Angelina ahora está estable. Tuvieron que hacerle un procedimiento. Pero bueno, es minuto a minuto. Nosotros lo que estamos pidiendo es fuerza para que Angelina se recupere pronto", enfatizó.

El reclamo a la Policía

La mujer también comentó que "cada vez se nos acercan más vecinos que han encontrado balas en los patios de las casas" y detalló que "cruzando la autopista a esta misma altura" apareció otra bala. En total, serían al menos tres balas las que fueron encontradas por vecinos de la zona.

"Pedimos que por favor la Policía se haga cargo, investiguen, porque fueron muchos los vecinos que vinieron a hacer las declaraciones y fotos que nos llegaron de las balas", reclamó Mariana.

Las cámaras de A24 lograron captar durante su cobertura la llegada a la tarde de un patrullero policial a las inmediaciones de la zona, lo que marcaba el inicio de las tareas de peritaje, más de 12 horas después del hecho.

El impacto de bala en el patio de un vecino de Angelina

Alejandro, otro vecino que vive a 100 metros de la casa de Angelina, encontró un proyectil en el patio de su casa que primero rebotó contra el piso y después impactó contra la pared. Las imágenes de A24 lograron captar la imagen de la bala de plomo, que podría estar involucrada en el mismo caso.

En el caso de Alejandro, se encontraba comiendo en el patio de su casa junto a su mujer y sus dos hijos pequeños como parte de los festejos de Navidad. "Estábamos acá en el patio. La bala impactó a dos centímetros de la parrilla, y nosotros estamos a medio metro en la mesa", explicó el hombre sobre el peligro que corrió también su familia.

"Escuchamos el impacto. Mi nene de seis años estaba jugando ahí, mi señora estaba atrás, donde está la parrilla, y mi otra bebé andaba jugando, y nosotros sentados en la mesa acá", mostró los lugares de cada miembro de su familia en el momento del impacto.

Alejandro explicó que "sentimos el impacto y nos dijimos que algo había caído" pero señaló que por la oscuridad no llegaron a ver la bala y que se terminaron de dar cuenta de lo que pasó cuando se enteraron esta mañana que Angelina fue baleada en su cabeza. "Por las noticias nos enteramos que enfrente estaba el caso de la nena que recibió el impacto de bala y ahí nos pusimos a buscar", detalló.

"Tuvimos un dios aparte. Te digo la verdad que se me heló la sangre y pudo haberle caído a cualquiera de mi familia", lamentó.