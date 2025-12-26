Marcelo Tinelli pidió un hotel de canje, se burló y la dueña contó lo peor: "Fue ridiculizar algo que..."

Sin embargo, el panorama cambió cuando comenzaron a difundirse los fragmentos del reality: "Susana cuando accede a esto, nunca imagina que ella iba a ser la víctima de la situación. Ella pensó que iban a mostrar el lugar, pero nunca pensó que el perjuicio se lo iba a terminar comiendo su hotel. Ella pensó que iban a grabar el reality, punto”, destacó Angie Balbiani.

“Arrancan las grabaciones y cuando salen los recortes de las escenas que se grabaron para el reality en ese hotel, se entera que fue toda una burla, que fue todo un desastre”, comentaron en el programa.

Embed

El fastidio de la empresaria que le prestó el hotel a Marcelo Tinelli para la filmación del reality

Luego, en el ciclo de El Trece mostraron el testimonio de la propria Susana Balbo para el medio local Los Andes, donde aclara el por qué de su enojo con Marcelo Tinelli.

“Eso fue para mí un trago amargo. Yo me enojé con Marcelo. Yo le escribí, Marcelo me pidió disculpas, me mandó varios WhatsApp hablados pidiéndome disculpas porque ridiculizaron algo que no es verdad”, contó la mujer.

Y explicó que en el reality se mostraron situaciones irreales dejando mal parado a las instalaciones del hotel: "Eso fue para mí un trago amargo, yo me enojé con Marcelo. Yo le escribí y él me pidió disculpas. Ridiculizaron algo que no es verdad como que le se bajaba el televisor cuando estaba viendo una final, es imposible si vos no lo bajas".

"Es un hotel con inteligencia artificial y todo lo que tenés en tu suite lo podes manejar desde una tablet. Lo ridiculizaron y por querer ser popular también ridiculizaron la cocina y que la chef está considerada una de las mejores de Argentina. Y dijeron: no, a mí denme una milanga. Lo que le dije a Marcelo fue: 'si vos querías mostrarte popular no hubieras venido a mi hotel'", continuó firme la empresaria en desacuerdo con el accionar de Tinelli.

Y siguió contra la actitud del conductor: "A mí un poco me molestó porque fue ridiculizar algo que se hizo con mucho amor y cariño y me preocupó especialmente por mi hija que dirige ese hotel y lo que ha logrado todo los logros del hotel. Tinelli va a mi hotel desde que inauguró, siempre que venía a Mendoza paraba en mi hotel. Ahora no va más después que tuvimos esta discusión”.

“Me llamó y me preguntó si podíamos cerrar el hotel durante 10 días para él y toda su familia, que iban a hacer una serie. Y le dije que sí pero nunca nos dijo lo que iban a filmar y cómo lo iban a filmar. Fue una mala sorpresa. Aparte le habíamos pedido que no aparecieran la cara de los empleados nuestros, porque ellos habían pedido que no querían aparecer. Y les hicieron firmar una autorización de uso de las imágenes y salieron todos, y ellos no querían eso”, concluyó la empresaria desencantada con el accionar del conductor.