Quién es la figura de River que sale con una explosiva cantante y participante de Miss Universo

Además, Aldana viene de representar a la Argentina en un certamen internacional de belleza, donde fue una de las grandes protagonistas. Su participación generó repercusión, elogios y también polémica, ya que ella misma expresó su decepción por la forma en que se evaluó la competencia, tras semanas de esfuerzo y preparación.

Así, entre brindis navideños, flashes y expectativas renovadas, Fausto Vera cerró el año con un doble estreno: nuevo club y nuevo amor. Ahora, mientras él se prepara para vestir la camiseta de River, ella promete no pasar desapercibida en las tribunas del Monumental.

Qué dijo Moria Casán cuando Aldana Masset confirmó que es “botinera”

Durante una entrevista distendida, Moria Casán reaccionó con su clásico estilo filoso y sin filtro al enterarse de un detalle personal de Aldana Masset, la representante argentina en Miss Universo, que en los últimos meses ganó fuerte visibilidad mediática.

La joven modelo y ex cantante de Agapornis conversaba con "La One" sobre su recorrido artístico y su experiencia en el certamen internacional realizado en Tailandia, cuando la charla derivó hacia su vida sentimental y su vínculo con un futbolista, un dato que despertó la curiosidad inmediata de la conductora.

Fue entonces cuando Moria lanzó una frase que no pasó desapercibida y generó risas en el estudio: “Serías una nueva botinera”, en referencia a la histórica etiqueta que suele recaer sobre las parejas de jugadores de fútbol.

Lejos de incomodarse, Aldana respondió con naturalidad y aclaró que no se identifica con ese rótulo, remarcando que vive su relación desde el acompañamiento mutuo y el respeto por su carrera artística y profesional.