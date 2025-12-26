En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
signo
ASTROLOGÍA

Horóscopo Chino hoy: predicciones para tu signo del viernes 26 de diciembre de 2025

Desde la Rata al Cerdo: energía, dinero y amor según el zodíaco chino para cerrar el año con buena fortuna en el horóscopo chino.

Foto: Ideogram. El horóscopo chino invita a cerrar pendientes con inteligencia emocional.”

Este viernes tiene una vibra especial: el Año de la Serpiente de Madera está entrando en su recta final, y con él una sensación de “quiero cerrar todo pero no sé por dónde empezar”. En astrología oriental, diciembre representa un mes de cierre karmático y evaluación silenciosa: lo que digas, hagas o elijas dejar pendiente, se queda como semilla para el próximo ciclo. No es para asustarte, sino para inspirarte a actuar con atención consciente, como cuando elegís qué fotos borrar de tu celular para liberar espacio.

Leé también El horóscopo para el último fin de semana del 2025: qué viene antes del Año Nuevo
El último fin de semana del 2025: ideal para soltar y renovar energía. Foto: Ideogram.

Además, la energía de hoy está especialmente cargada porque combina introspección y pequeñas oportunidades de fortuna que aparecen cuando menos lo esperás. No es casual que hoy recuerdes una persona con la que cortaste relación, una cuenta que prometiste pagar o un mensaje que quedó en borradores. El Chi pide que no arrastremos deudas emocionales, ni materiales, hacia enero. Aunque solo ordenes tu billetera y tires un ticket viejo, eso ya mueve energía.

horoscopo-chino-astrología
La energía de la Serpiente de Madera impulsa claridad y estrategia para 2026, en el horóscopo chino. Foto: Ideogram.

Rata: hoy tu poder está en la palabra

La Rata puede cerrar un acuerdo, aunque sea verbal. Decí lo que pensás, pero no atropelles.

Tip: anotá tus promesas: tu karma dependerá de cumplirlas.

Búfalo/Buey: paciencia sin resignación

Tu energía es lenta pero segura. Hoy, no fuerces resultados.

Tip: hacé algo con tus manos: cocinar, regar, te baja el estrés.

Tigre: foco, Tigre, foco

Las distracciones te atacan. Alejá el celular.

Tip: metas pequeñas: una llamada, un pago, una mini limpieza.

Conejo: nostalgia y ternura

Recordarás momentos dulces del año.

Tip: contá algo lindo que te pasó. Expandís buena energía.

Dragón: líder innato

Hoy todos te miran. Aprovechá para proponer un plan o cambio.

Tip: liderá sin imponer: escuchá dos veces, hablá una.

Serpiente: tu año, tu cierre

La Serpiente hoy siente claridad repentina.

Tip: escribí tus metas de 2026 ya mismo.

Caballo: movimiento o ansiedad

O te activás o te desgastás soñando.

Tip: caminata de 15 minutos antes de cualquier decisión.

Cabra: sensibilidad a flor de piel

Hoy querés cariño, apoyo y chocolate. Permitido.

Tip: pedí lo que necesitás sin rodeos.

Mono: mente rápida, boca peligrosa

Eso que vas a decir podría irritar. Respirá.

Tip: envía mensajes escritos antes que audios.

Gallo: perfección tóxica

Hoy querés hacer todo impecable. Bajá un cambio.

Tip: dejá al menos una cosa sin terminar, para recordar que la vida sigue.

Perro: lealtad posta

Tu fidelidad emociona, pero no olvides tu vida.

Tip: si alguien no te devuelve lo mismo, poné límites.

Cerdo: placer vs. exceso

Riesgo de comer, comprar o dormir de más.

Tip: recompensa sí, pero una, no seis.

Influencia general

Hoy el Chi pide equilibrio: ni exagerar, ni encerrarse. El mejor ritual es ordenar cartera, eliminar papeles y decir gracias.

Preguntas rápidas (FAQ)

¿Hay suerte en el dinero hoy? Sí, si hay organización.

¿Conviene iniciar romance? Mejor coquetear sin expectativas.

¿Es buen día para mudanzas? No. Demasiada energía dispersa.

¿Qué ritual simple puedo hacer? Limpiar tu billetera, tirar tickets viejos.

Reflexión final:

Nada atrae más fortuna que un corazón en paz y una lista clara.

Se habló de
Horóscopo signo Diciembre
