Horóscopo Chino hoy: predicciones para tu signo del viernes 26 de diciembre de 2025

Búfalo/Buey: paciencia sin resignación

Tu energía es lenta pero segura. Hoy, no fuerces resultados.

Tip: hacé algo con tus manos: cocinar, regar, te baja el estrés.

Tigre: foco, Tigre, foco

Las distracciones te atacan. Alejá el celular.

Tip: metas pequeñas: una llamada, un pago, una mini limpieza.

Conejo: nostalgia y ternura

Recordarás momentos dulces del año.

Tip: contá algo lindo que te pasó. Expandís buena energía.

Dragón: líder innato

Hoy todos te miran. Aprovechá para proponer un plan o cambio.

Tip: liderá sin imponer: escuchá dos veces, hablá una.

Serpiente: tu año, tu cierre

La Serpiente hoy siente claridad repentina.

Tip: escribí tus metas de 2026 ya mismo.

Caballo: movimiento o ansiedad

O te activás o te desgastás soñando.

Tip: caminata de 15 minutos antes de cualquier decisión.

Cabra: sensibilidad a flor de piel

Hoy querés cariño, apoyo y chocolate. Permitido.

Tip: pedí lo que necesitás sin rodeos.

Mono: mente rápida, boca peligrosa

Eso que vas a decir podría irritar. Respirá.

Tip: envía mensajes escritos antes que audios.

Gallo: perfección tóxica

Hoy querés hacer todo impecable. Bajá un cambio.

Tip: dejá al menos una cosa sin terminar, para recordar que la vida sigue.

Perro: lealtad posta

Tu fidelidad emociona, pero no olvides tu vida.

Tip: si alguien no te devuelve lo mismo, poné límites.

Cerdo: placer vs. exceso

Riesgo de comer, comprar o dormir de más.

Tip: recompensa sí, pero una, no seis.

Influencia general

Hoy el Chi pide equilibrio: ni exagerar, ni encerrarse. El mejor ritual es ordenar cartera, eliminar papeles y decir gracias.

Preguntas rápidas (FAQ)

¿Hay suerte en el dinero hoy? Sí, si hay organización.

¿Conviene iniciar romance? Mejor coquetear sin expectativas.

¿Es buen día para mudanzas? No. Demasiada energía dispersa.

¿Qué ritual simple puedo hacer? Limpiar tu billetera, tirar tickets viejos.

Reflexión final:

Nada atrae más fortuna que un corazón en paz y una lista clara.