Horror en Miami: la hermana de Messi quedó destrozada, fracturada y con quemaduras a días de su boda

Mientras atraviesa este difícil momento, María Sol permanece acompañada por su familia, que decidió priorizar su recuperación por sobre cualquier otro compromiso. El episodio encendió las alarmas y generó una ola de preocupación y mensajes de apoyo, en un contexto en el que la felicidad previa a la boda quedó abruptamente interrumpida por un accidente que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

¿Quién es el novio de María Sol, la hermana de Lionel Messi?

El novio de María Sol Messi es Julián “Tuli” Arellano, un entrenador de las divisiones juveniles del club Inter Miami.

La pareja mantiene una relación de larga data y estaba próxima a casarse el 3 de enero de 2026 en Rosario, una boda que debió ser postergada tras el accidente que sufrió María Sol en Miami.

Arellano es conocido en el ambiente del fútbol juvenil por su trabajo en las inferiores del mismo club donde juega Lionel Messi, lo que también generó interés mediático adicional en torno a la pareja.

La prioridad ahora es la recuperación de María Sol, y la nueva fecha del matrimonio será definida en función de su evolución y rehabilitación médica.