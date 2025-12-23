Horror en Miami: la hermana de Messi quedó destrozada, fracturada y con quemaduras a días de su boda
El grave accidente que sufrió María Sol Messi en Estados Unidos la dejó con fracturas vertebrales y quemaduras, obligó a postergar su casamiento y encendió la alarma en su entorno familiar.
El accidente que sufrió María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, generó una fuerte conmoción tanto en Miami como en la Argentina. A pocos días de su boda, la joven protagonizó un grave siniestro vial que la dejó con múltiples lesiones, entre ellas fracturas vertebrales y quemaduras, y obligó a suspender todos los planes que tenía previstos para las próximas semanas.
Según trascendió, María Sol se descompensó mientras conducía su camioneta por Miami y perdió el control del vehículo, que terminó impactando contra una estructura. Como consecuencia del choque, fue asistida de urgencia y trasladada a un centro médico, donde los estudios confirmaron un cuadro delicado: sufrió fracturas en dos vértebras, lesiones en una muñeca y en el talón, además de quemaduras de consideración, especialmente en una de sus manos.
Si bien las lesiones fueron catalogadas como graves, desde su entorno llevaron tranquilidad al confirmar que se encuentra fuera de peligro vital. Tras recibir atención médica en Estados Unidos, la hermana del capitán de la Selección argentina regresó a Rosario, donde ya comenzó un proceso de rehabilitación que demandará tiempo, reposo y seguimiento especializado para su recuperación total.
El accidente también impactó de lleno en su vida personal. María Sol tenía previsto casarse el próximo 3 de enero de 2026 en Rosario con su pareja, Julián “Tuli” Arellano, entrenador de las divisiones juveniles del Inter Miami. Sin embargo, el delicado estado de salud obligó a postergar la celebración, cuya nueva fecha dependerá exclusivamente de la evolución médica de la joven.
Mientras atraviesa este difícil momento, María Sol permanece acompañada por su familia, que decidió priorizar su recuperación por sobre cualquier otro compromiso. El episodio encendió las alarmas y generó una ola de preocupación y mensajes de apoyo, en un contexto en el que la felicidad previa a la boda quedó abruptamente interrumpida por un accidente que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.
¿Quién es el novio de María Sol, la hermana de Lionel Messi?
El novio de María Sol Messi es Julián “Tuli” Arellano, un entrenador de las divisiones juveniles del club Inter Miami.
La pareja mantiene una relación de larga data y estaba próxima a casarse el 3 de enero de 2026 en Rosario, una boda que debió ser postergada tras el accidente que sufrió María Sol en Miami.
Arellano es conocido en el ambiente del fútbol juvenil por su trabajo en las inferiores del mismo club donde juega Lionel Messi, lo que también generó interés mediático adicional en torno a la pareja.
La prioridad ahora es la recuperación de María Sol, y la nueva fecha del matrimonio será definida en función de su evolución y rehabilitación médica.