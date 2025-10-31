En vivo Radio La Red
El Obelisco inaugura su mirador: precios, horarios y dónde sacar los tickets

Desde este sábado 1° de noviembre, el ícono porteño abrirá sus puertas al público con una experiencia inédita que permite recorrer su interior y acceder a un mirador con vistas únicas de la Ciudad.

Por primera vez en su historia, el Obelisco porteño abrirá oficialmente sus puertas al público. Desde este sábado 1° de noviembre, vecinos y turistas podrán vivir la "Experiencia Obelisco", un recorrido de veinte minutos que permite conocer el interior del monumento y disfrutar de una vista panorámica a 67,5 metros de altura.

Ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, el símbolo más emblemático de Buenos Aires inaugurará un sistema de visitas guiadas que funcionará todos los días, de 9 a 17 horas.

Las entradas, disponibles a través del sitio oficial Mirador Obelisco (https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/mirador-obelisco), también pueden adquirirse de forma presencial en el puesto de venta ubicado en Diagonal Norte y 9 de Julio.

Qué precios tienen los tickets para subir al mirador del Obelisco

El precio de los tickets será de $18 mil para residentes argentinos que acrediten su DNI y de $36 mil para visitantes extranjeros. Cada grupo contará con cupos limitados, ya que el ascensor recientemente instalado sólo permite el ingreso de cuatro personas por turno, con ascensos y descensos programados de manera rotativa.

Durante el recorrido, los visitantes accederán a un ascensor vidriado que permite apreciar el interior del monumento, respetando las normas de conservación del histórico ícono porteño.

El último tramo del ascenso se realiza por una escalera caracol de 35 peldaños hasta alcanzar el mirador, donde las ventanas ofrecen una vista privilegiada de las principales arterias de la ciudad, como Corrientes, 9 de Julio y Diagonal Norte, además de íconos urbanos como el Teatro Colón y la Casa Rosada.

La experiencia incluye una narración con contenido histórico y cultural sobre el Obelisco, inaugurado en 1936, que desde entonces fue testigo de celebraciones, manifestaciones y momentos clave de la historia argentina. Sin embargo, su interior siempre fue un misterio: hasta ahora, sólo técnicos y restauradores habían ingresado a su estructura.

Visita al mirador del Obelisco: en qué casos se suspende

Por cuestiones estructurales, el acceso no está adaptado para personas con movilidad reducida. En caso de lluvias leves, la actividad se mantendrá, aunque ante condiciones meteorológicas extremas los turnos podrán reprogramarse o reembolsarse.

La iniciativa forma parte del proyecto de revalorización del patrimonio urbano impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca combinar la preservación de los espacios históricos con nuevas experiencias culturales y turísticas. De esta forma, el Obelisco —ícono indiscutido del paisaje porteño— inicia una nueva etapa, abierta al público y pensada para que los visitantes puedan redescubrirlo desde adentro.

