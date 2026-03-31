"No son ciertas": las versiones del asesinato en un colegio de Santa Fe que desmintió el fiscal

El fiscal regional Claudio Vottero brindó detalles clave sobre la investigación del ataque en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero e hirió a otros estudiantes.
Claudio Vottero, el fiscal regional N° 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), confirmó a A24 que el ataque se investiga como homicidio, aunque el autor es inimputable por su edad, ya que tiene 15 años.
Claudio Vottaro, fiscal del caso del asesinato en una escuela de Santa Fe: "La caratula es homicidio... es no punible"
El fiscal regional Claudio Vottero brindó detalles clave sobre la investigación del ataque en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero e hirió a otros estudiantes.
En una entrevista con Luis Novaresio en A24, el funcionario aclaró qué se sabe hasta ahora y qué hipótesis quedaron descartadas en las primeras horas de la causa.
Vottero explicó que el hecho se investiga como un homicidio común, bajo los mismos parámetros que si el autor fuera mayor de edad.
“Estamos investigando un hecho de homicidio como si hubiese sido cometido por un autor mayor”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el objetivo es determinar la existencia del hecho y la autoría.
Sin embargo, aclaró que el proceso cambia completamente por tratarse de un menor de 15 años, es decir, no punible: “El direccionamiento del proceso va a avanzar hacia soluciones distintas”.
El fiscal confirmó que el adolescente ya fue trasladado a un centro de asistencia en la ciudad de Santa Fe, donde permanecerá alojado de manera provisoria.
Además, indicó que en una audiencia reciente se resolvió que continúe allí hasta la audiencia de atribución de cargos, prevista para los próximos días. En ese marco, explicó: “No se apunta a una pena privativa de la libertad, sino a medidas de protección”.
Entre las posibles decisiones judiciales, mencionó:
Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la desmentida de versiones que circularon tras el hecho. Vottero fue categórico: “No hay ninguna evidencia que determine que haya existido bullying, al menos en este momento”.
También descartó, por ahora, indicios de conflictos intrafamiliares vinculados al ataque. “Se han dicho muchas cosas que no son ciertas”, advirtió, y pidió prudencia mientras avanza la investigación.
El fiscal también negó que existan pruebas de que el adolescente haya actuado bajo los efectos de sustancias. “No tenemos ninguna evidencia que indique que haya actuado bajo estupefacientes”, afirmó.
Vottero brindó detalles precisos sobre la mecánica del ataque y corrigió versiones iniciales.
Según explicó, el arma:
“Allí se coloca el arma en condiciones de ser utilizada y se pone el cinturón con cartuchos”, detalló. El arma era una escopeta calibre 12-70, perteneciente al abuelo del agresor.
La fiscalía pudo establecer que el atacante efectuó cuatro disparos. “Se cargó una vez, disparó, volvió a cargar y disparó nuevamente”, explicó el fiscal.
El ataque fue detenido por un trabajador de mantenimiento de la escuela, quien logró reducir al adolescente tras los últimos disparos.
Vottero adelantó que el menor podría ser escuchado por primera vez en la audiencia de atribución de cargos.
Además, confirmó que se realizarán pericias psicológicas y psiquiátricas, aunque aclaró que no tendrán impacto punitivo por su condición de inimputable. “Queremos saber qué ocurrió, pero no va a generar una consecuencia penal”, señaló.