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"Es de por vida": la confesión más dura de Tamara Pettinato sobre la enfermedad de su hermano Felipe

Tamara Pettinato habló en Urbana Play sobre el juicio contra su hermano Felipe por la muerte de Melchor Rodrigo y aseguró: “Fue un accidente doméstico”.

31 mar 2026, 11:14
tamara y felipe pettinato
tamara y felipe pettinato

En De acá en más, el ciclo radial de Urbana Play conducido por María O'Donnell, Tamara Pettinato se refirió al juicio que enfrenta su hermano Felipe por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien murió en un incendio que se produjo en el departamento de Pettinato.

La periodista repasó lo sucedido en la última audiencia y compartió detalles sobre la postura del fiscal: "Ayer el fiscal contradice a la querella. La querella pedía por doloso, pidieron 15 años. Y lo que él dice es que -revisando todo, los peritos que hablaron, los testigos que hablaron, los vecinos- no encuentra el dolo. Lo que sí supone él, que igual no se pudo comprobar, es que el fuego lo inició Felipe, entonces es culposo y pidió cuatro años y siete meses. Faltan todavía los alegatos de la defensa y después de eso tienen que decidir".

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Consultada por O'Donnell acerca de su visión personal del incendio, Tamara fue clara: "Yo creo que pasó lo que lo que creí estos cuatro años que es que eran dos personas consumiendo en un departamento desde las 8 de la mañana y esto fue a las 12 de la noche". Y agregó: "Sé que relación tenían, sé que consumían".

La hermana de Felipe también buscó despejar versiones: "Melchor no asistía adictos, era neurólogo". Y añadió: "Mi hermano era muy amigo de él y sufrió mucho por su muerte".

En ese sentido, Tamara cuestionó las especulaciones que circularon en torno al vínculo entre ambos: "Se dijeron barbaridades, se dijo que era su médico, no estaba ahí asistiéndolo. Estaban en ese departamento con el único objetivo de consumir todo el día".

Sobre lo ocurrido aquella noche, sostuvo: "Un adicto se puede encerrar en un departamento a consumir y hacerse daño días, días y días. La causa número uno de muerte en adictos son los accidentes domésticos, que es lo que pasó". Y remarcó: "Podrían haber fallecido los dos, podría haber fallecido Felipe y Melchor no. Fue un accidente doméstico".

Tamara también se refirió al tipo de sustancias que consumían: "Existe drogarse con medicación psiquiátrica, o sea con medicación legal. Estuvieron horas y horas consumiendo anfetaminas más benzodiacepina que te bajan y eso es un combo mortal".

Por último, habló del presente de su hermano tras aquel episodio: “Después de ese hecho estuvo internado un año y pico, salió, hizo tratamiento en distintos lugares, ahora hace tratamiento ambulatorio porque la adicción es de por vida”.

Y concluyó con una definición contundente: “Es una enfermedad crónica, va a tener que estar controlado siempre”

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Cuál fue la reacción de Felipe Pettinato al hablar del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo

En el marco del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo, Felipe Pettinato apareció este martes en el programa A la tarde (América TV) y dio sus primeras declaraciones públicas. El expediente judicial sigue avanzando con él señalado como el principal responsable del incendio ocurrido en su departamento.

Durante la entrevista con el cronista Oliver Quiroz, se le consultó cómo atraviesa este momento. El hijo de Roberto Pettinato contestó sin titubear: “Muy bien, muy bien”. Al insistirle sobre la dificultad de enfrentar las audiencias y escuchar los testimonios, se mostró firme y agregó: “No, las cosas van bien. La verdad, tiene que continuar el proceso. No faltan muchas audiencias”.

Ante la pregunta sobre si siente temor por lo que pueda suceder en las próximas instancias, volvió a mostrarse tranquilo: “No, la verdad que no”. Sin embargo, cuando se mencionó la presencia de la madre de Melchor en la sala, prefirió guardar silencio y dejó la consulta sin respuesta.

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