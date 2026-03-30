Quién era Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe

Además, se refirió a la problemática del adolescente de 15 años: "Durante mucho tiempo se minimizó la salud mental, el sufrimiento silencioso, el bullying, la soledad de muchos adolescentes".

"Más allá del dolor, ojalá como sociedad podamos empezar a hablar más de la salud mental, de lo que sienten nuestros adolescentes, de la importancia de escuchar, acompañar y pedir ayuda a tiempo".

El momento del ataque

El ataque ocurrió por la mañana cuando un alumno de 15 años ingresó al colegio con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra. Allí disparó contra otros estudiantes, mató a Ian e hirió a dos compañeros.

Un testigo relató que el agresor había ido previamente al baño y luego salió al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, contó el adolescente sobre el momento en que comenzó la balacera. Según su testimonio, el atacante efectuó entre cuatro y cinco disparos mientras los alumnos estaban formados en el patio interno, listos para el izamiento de la bandera.

La escena fue descrita con crudeza por quienes estaban presentes. “Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza”, dijo el testigo, quien también relató que debió correr para resguardarse. “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”, agregó al recordar el momento en que intentaba escapar.