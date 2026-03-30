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Quién era Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe

El adolescente murió tras el ataque armado dentro de la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal. Era arquero en un club local, hincha de Club Atlético River Plate y admirador de Enzo Pérez.

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Ian era hijo único y estaba vinculado al deporte desde pequeño. Se desempeñaba como arquero en el club Independiente de San Cristóbal, era simpatizante de River y admirador del mediocampista Enzo Pérez. La noticia generó una fuerte repercusión entre familiares, amigos y vecinos. “Descansa en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás”, expresó una persona cercana a la familia en redes sociales.

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En otro de los posteos, una allegada afirmó "hay una familia quedó destruida" y señaló que a raíz del hecho hay "una escuela marcada para siempre". "Una ciudad entera en shock", describió el horror.

"La salud mental no es un tema menor. Ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias. Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia. Es también una alarma", indicó.

Además, se refirió a la problemática del adolescente de 15 años: "Durante mucho tiempo se minimizó la salud mental, el sufrimiento silencioso, el bullying, la soledad de muchos adolescentes".

"Más allá del dolor, ojalá como sociedad podamos empezar a hablar más de la salud mental, de lo que sienten nuestros adolescentes, de la importancia de escuchar, acompañar y pedir ayuda a tiempo".

El momento del ataque

El ataque ocurrió por la mañana cuando un alumno de 15 años ingresó al colegio con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra. Allí disparó contra otros estudiantes, mató a Ian e hirió a dos compañeros.

Un testigo relató que el agresor había ido previamente al baño y luego salió al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, contó el adolescente sobre el momento en que comenzó la balacera. Según su testimonio, el atacante efectuó entre cuatro y cinco disparos mientras los alumnos estaban formados en el patio interno, listos para el izamiento de la bandera.

La escena fue descrita con crudeza por quienes estaban presentes. “Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza”, dijo el testigo, quien también relató que debió correr para resguardarse. “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”, agregó al recordar el momento en que intentaba escapar.

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