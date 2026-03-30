El crudo relato del portero que redujo al tirador de 15 años: del "me apuntó pero no alcanzó a gatillar" al "no sabía lo que hizo"

El momento donde ve el cuerpo de Ian Cabrera

"Estaba en el piso tirado frente a los baños. Cuando yo lo reduje, ahí lo vi al chico que estaba en el piso inconsciente", reveló en el momento en que se dio cuenta que el cuerpo de Ian Cabrera yacía en frente de las puertas del baño.

Respecto al momento en que el agresor decide dispararle a la víctima, detalló que "primero arma la escopeta dentro del baño y ahí dispara" y opinó que "le tiró al primero que cruzó".

El estado de shock del tirador

Fabio Barreto indicó que "casi" no tiene "contacto con los chicos" porque en el establecimiento educativo cumple funciones de mantenimiento. Por eso, no pudo dar detalles de la conducta previa del agresor en el colegio.

En cuanto a la agresión, observó que "el chico tenía agilidad para cargar, porque apuntó y cargó rápido" y señaló que "sabía cómo manipular el arma".

Respecto a lo que llegó a hablar con el victimario, confió que "lo único que me dice es 'Fui a cazar el fin de semana'", lo que confirmaría la versión que trascendió a los medios que el viernes pasado habría ido con su abuelo de caza.

"Él no sabía, no reaccionaba a nada. Ni siquiera sabía que estaba en la escuela", indicó sobre la primera reacción que tuvo el adolescente después de ser reducido,

Por último, dejó un detalle sobre el grado de consciencia que pudo haber tenido al momento de la tragedia. "Estaba desorientado. No sabía lo que hizo. Ni siquiera sabía que mató a un nene. No sabía que había matado", sostuvo.