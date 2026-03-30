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El misterio detrás del tirador de 15 años: sin antecedentes, conflicto familiar y un arma del abuelo

La investigación por el ataque en la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal apunta a un adolescente sin historial violento. Analizan su entorno familiar, el origen de la escopeta y por qué disparó sin un blanco específico.

El misterio detrás del tirador de 15 años: sin antecedentes, conflicto familiar y un arma del abuelo

La investigación por el tiroteo ocurrido en la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal sumó nuevos elementos sobre el perfil del adolescente de 15 años que mató a Ian Cabrera e hirió a otros dos estudiantes. Según informaron fuentes judiciales y policiales, el agresor no tenía antecedentes ni registros de conductas violentas dentro de su trayectoria escolar.

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De acuerdo con los testimonios recolectados y las primeras pericias realizadas en el lugar, los investigadores señalaron que el ataque no habría tenido un blanco específico.

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Según relató el periodista Javier Díaz, el adolescente disparó sin reparar a quién tenía enfrente y no existía un conflicto previo con la víctima. "Quiso matar a todos los que pudiera", indicó el periodista y detalló que, al menos, llegó a disparar por lo menos en cinco oportunidades hasta que se le trabó el arma y lograron reducirlo entre un portero del establecimiento y un alumno.

Tampoco se detectaron situaciones de bullying entre el agresor y el alumno asesinado.

La relación con los padres

En relación con el entorno familiar, se indicó que el padre del joven es camionero, con un consumo problemático de estupefacientes, y que se habría mudado a Entre Ríos hace aproximadamente dos años. La madre, en tanto, es docente de nivel inicial y se encontraría con licencia por carpeta psiquiátrica. Los investigadores también señalaron que el abuelo materno tiene una forrajería y que la hermana mayor del agresor cursa el primer año de la universidad en la ciudad de Santa Fe.

Las fuentes señalaron que existía una conflictividad familiar marcada por la ausencia del padre, lo que habría generado tensiones en el hogar, en particular con su madre. Sin embargo, docentes y alumnos describieron al adolescente como un chico tranquilo y calificaron el ataque como un hecho “impensado”.

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El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, había anticipado parte de esa información en una conferencia de prensa que brindó tras al hecho. En ese marco, el funcionario señaló que el agresor no tenía antecedentes que permitieran anticipar una situación de esta gravedad. Según explicó, el joven cursó allí el nivel inicial, primario y secundario, y hasta el momento no surgieron elementos dentro de la institución que hicieran sospechar un desenlace de este tipo.

No obstante, Goity indicó que se investiga una situación intrafamiliar compleja que involucraría a su entorno más cercano. “El tirador tenía problemas familiares. Sabemos que ha habido una situación del ámbito privado muy delicada, que atravesaba a su madre y a su familia, y es un dato sobre el cual estamos trabajando”, sostuvo.

Por su parte, los abogados de la familia del agresor detallaron en diálogo con A24 que el adolescente recibía un "tratamiento psicológico" y descartaron que haya recibido atención psiquiátrica. También desconocieron el origen del arma.

De quién era el arma

Otro dato clave confirmado por la investigación es el origen del arma utilizada. La escopeta con la que el adolescente efectuó los disparos pertenecería al abuelo materno, información que surgió tras los primeros allanamientos y relevamientos realizados por la Policía. Todavía se desconoce cómo se hizo de ella: si se la dio alguien o la tomó sin permiso.

Mientras avanza la causa, los investigadores continúan analizando los testimonios y el contexto del agresor para determinar qué motivó el ataque, uno de los episodios más graves registrados en la comunidad educativa local.

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