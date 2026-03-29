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Fernando Báez Sosa
Villa Gesell
Entrevista exclusiva

La confesión de Lucas Pertossi sobre las horas previas al crimen de Báez Sosa: "No hubo..."

A seis años del crimen, uno de los condenados a 15 años habló por primera vez desde la cárcel en exclusiva con Mauro Szeta en América TV. Admitió que participó de la pelea, expresó arrepentimiento y denunció que fue obligado a mantener una estrategia común con el resto de los acusados.

La confesión de Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa:

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En una entrevista exclusiva con Mauro Szeta en América TV, el joven aseguró que fue obligado a sostener una defensa unificada junto al resto de los imputados y cuestionó el accionar de su anterior abogado.

“A mí me acusaron de participar de un plan para matar a un chico afuera de un boliche”, afirmó, al tiempo que expresó: “Me arrepiento mucho todos los días. Pienso en lo que pasó, pero sé que el tiempo atrás no se puede volver”.

A la vez que aseguró que “no hubo ningún plan” para asesinar al estudiante de abogacía de 18 años a la salida de un boliche.

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Pertossi relató cómo fueron las horas previas al crimen y reconstruyó la noche en la que ocurrió el ataque. Según su testimonio, el grupo había llegado a Villa Gesell días antes y, tras una primera salida fallida, volvieron al boliche al día siguiente.

Dentro del local, describió un clima caótico y aseguró que no llegó a entender qué había ocurrido en el origen del conflicto. “No se veía bien, había mucha gente, empujones y gritos. En segundos se dio toda la situación”, explicó.

También se refirió al momento en que comenzó a grabar con su celular. Dijo que lo hizo al ver que personal de seguridad intentaba retirar a algunos de sus amigos por la fuerza y temió que pudieran golpearlos. “No sabía qué iba a hacer con el video, pero pensé en tener una prueba por si pasaba algo grave”, sostuvo.

Ya en el exterior del boliche, Pertossi reconoció que intervino en una situación puntual. Contó que vio a un joven sujetando a un amigo suyo y que reaccionó para que lo soltara. “Le pegué una o dos patadas, pero no con intención de lastimarlo, sino para que lo suelte”, declaró.

Sin embargo, aseguró que no llegó a ver directamente el ataque a Fernando Báez Sosa. “Había autos, mucha gente, gritos. Fue todo en segundos”, explicó, y remarcó que en ese momento no dimensionó la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

Con el paso del tiempo, sostuvo, tomó conciencia de lo sucedido y expresó un fuerte arrepentimiento. “Hoy me arrepiento también de no haber hecho nada para que eso se detenga”, reconoció.

Además, afirmó que en el momento sintió miedo y confusión. “Estaba solo, no sabía quién era quién. Me asusté”, dijo sobre su reacción tras los hechos.

El testimonio marca un punto de inflexión en la causa, ya que es la primera vez que uno de los condenados se desmarca del resto y aporta su versión de lo ocurrido, en un intento por revisar su situación judicial.

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