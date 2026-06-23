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Jimena Barón explotó con un descargo contundente ante las críticas por ir al Mundial sin Momo

Jimena Barón publicó un video para responder a los cuestionamientos en las redes por la ausencia de su hijo mayor en su viaje a Estados Unidos por el Mundial.

23 jun 2026, 13:15
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Jimena Baron Momo
Jimena Baron Momo

Jimena Barón disfrutó de un viaje muy especial a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. La cantante viajó junto a Matías Palleiro y Arturo, el bebé que tienen en común, y compartió distintos momentos de la experiencia a través de sus redes sociales. Sin embargo, las publicaciones despertaron una pregunta recurrente entre sus seguidores: ¿por qué Morrison, su hijo mayor, no aparecía junto a ellos?

La ausencia de Momo, fruto de la relación de Jimena con Daniel Osvaldo, generó especulaciones y comentarios en las redes sociales. A medida que crecían las consultas, la artista decidió responder de manera directa mediante un video, donde explicó el verdadero motivo por el que el adolescente no había viajado con ella desde el comienzo.

Según contó, la decisión estuvo vinculada exclusivamente con los compromisos escolares de su hijo. “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces ya no es un nenito que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso”, explicó Jimena, dejando en claro que la prioridad fue respetar esa etapa educativa.

Luego amplió los detalles sobre el presente académico de Momo y remarcó que sus obligaciones ya son muy diferentes a las de un niño más pequeño. “Está cursando ya en el secundario un día de la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, sostuvo, haciendo referencia a que el adolescente ya debe cumplir con compromisos propios de su formación.

No obstante, la cantante también llevó tranquilidad a quienes creían que Morrison no participaría del viaje familiar. De acuerdo con lo que explicó, el joven tiene previsto sumarse a ellos una vez que complete un examen muy importante programado para el próximo 1 de julio. Incluso, abordó el tema con humor al señalar: Igual sí es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa su vida. Él va a venir, va a viajar”.

De esta manera, Jimena Barón puso fin a las versiones que comenzaron a circular en las redes sociales y aclaró que la ausencia inicial de su hijo no respondió a un conflicto familiar ni a otra situación personal, sino simplemente a la necesidad de cumplir primero con sus responsabilidades escolares antes de incorporarse al viaje para disfrutar del Mundial junto a su familia.

¿El novio de Jimena Barón sufrió un accidente doméstico?

Jimena Barón volvió a compartir con sus seguidores un momento de su vida cotidiana que combinó susto y humor. A través de sus historias de Instagram, la artista relató un inesperado accidente doméstico que tuvo como protagonistas a su pareja, Matías Palleiro, y al pequeño Arturo.

El episodio ocurrió en su casa, cuando el bebé, sin querer, terminó lastimando a su papá en un ojo. Lejos de dramatizar la situación desde el comienzo, Jimena eligió contarla con su estilo descontracturado: “Arturo rasguñó en el ojo a Matías y Matías no ve bien”, escribió junto a una serie de imágenes que mostraban la evolución del momento, desde el dolor inicial hasta los cuidados posteriores con compresas y anteojos oscuros.

Si bien la situación no revestía gravedad, la reacción de Palleiro le dio un tinte aún más exagerado a la escena. Entre risas, la cantante decidió llevarlo a la guardia médica “por las dudas”. Ya en el centro de salud, compartió un video en el que él aparece relajado, con una receta en la mano, mientras ella ironizaba: “Nada tiene, pero tanto drama lo traje a la guardia por las dudas”.

El ida y vuelta entre ambos continuó incluso después de la consulta. Con su característico humor filoso, Jimena lanzó: “Nada. No tenés un caraj...”, mientras él, todavía sorprendido por lo ocurrido, alcanzó a decir: “Gracias por acompañarme. Pensé que estaba...”. Sin perder el tono cómico, ella cerró con un irónico “Cuidado, cuidado”, que terminó de sellar una anécdota tan cotidiana como divertida.

De esta manera, lo que comenzó como un pequeño accidente doméstico terminó convertido en una historia desopilante que Jimena Barón no dudó en compartir con su comunidad, reafirmando el estilo espontáneo con el que suele mostrar su intimidad familiar.

     

 

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