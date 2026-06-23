Jimena Barón explotó con un descargo contundente ante las críticas por ir al Mundial sin Momo

No obstante, la cantante también llevó tranquilidad a quienes creían que Morrison no participaría del viaje familiar. De acuerdo con lo que explicó, el joven tiene previsto sumarse a ellos una vez que complete un examen muy importante programado para el próximo 1 de julio. Incluso, abordó el tema con humor al señalar: “Igual sí es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa su vida. Él va a venir, va a viajar”.

De esta manera, Jimena Barón puso fin a las versiones que comenzaron a circular en las redes sociales y aclaró que la ausencia inicial de su hijo no respondió a un conflicto familiar ni a otra situación personal, sino simplemente a la necesidad de cumplir primero con sus responsabilidades escolares antes de incorporarse al viaje para disfrutar del Mundial junto a su familia.

¿El novio de Jimena Barón sufrió un accidente doméstico?

Jimena Barón volvió a compartir con sus seguidores un momento de su vida cotidiana que combinó susto y humor. A través de sus historias de Instagram, la artista relató un inesperado accidente doméstico que tuvo como protagonistas a su pareja, Matías Palleiro, y al pequeño Arturo.

El episodio ocurrió en su casa, cuando el bebé, sin querer, terminó lastimando a su papá en un ojo. Lejos de dramatizar la situación desde el comienzo, Jimena eligió contarla con su estilo descontracturado: “Arturo rasguñó en el ojo a Matías y Matías no ve bien”, escribió junto a una serie de imágenes que mostraban la evolución del momento, desde el dolor inicial hasta los cuidados posteriores con compresas y anteojos oscuros.

Si bien la situación no revestía gravedad, la reacción de Palleiro le dio un tinte aún más exagerado a la escena. Entre risas, la cantante decidió llevarlo a la guardia médica “por las dudas”. Ya en el centro de salud, compartió un video en el que él aparece relajado, con una receta en la mano, mientras ella ironizaba: “Nada tiene, pero tanto drama lo traje a la guardia por las dudas”.

El ida y vuelta entre ambos continuó incluso después de la consulta. Con su característico humor filoso, Jimena lanzó: “Nada. No tenés un caraj...”, mientras él, todavía sorprendido por lo ocurrido, alcanzó a decir: “Gracias por acompañarme. Pensé que estaba...”. Sin perder el tono cómico, ella cerró con un irónico “Cuidado, cuidado”, que terminó de sellar una anécdota tan cotidiana como divertida.

De esta manera, lo que comenzó como un pequeño accidente doméstico terminó convertido en una historia desopilante que Jimena Barón no dudó en compartir con su comunidad, reafirmando el estilo espontáneo con el que suele mostrar su intimidad familiar.