En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Terror a plena luz del día: el tremendo video de como intentaron secuestrar a una adolescente en Lomas de Zamora

Pánico a plena luz del día: intentaron secuestrar a una adolescente y todo quedó grabado. Miralo.

    Banner Seguinos en google DESK
    Terror a plena luz del día: el tremendo video de como intentaron secuestrar a una adolescente en Lomas de Zamora

    Momentos de absoluto terror se vivieron en el barrio El Olimpo, en Lomas de Zamora, donde una adolescente fue víctima de un presunto intento de secuestro que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

    Leé también El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 15 segundos
    El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

    Las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas y generaron una fuerte conmoción entre los vecinos, muestran la desesperante secuencia que tuvo a la joven como protagonista y que pudo haber terminado en tragedia.

    Todo ocurrió a plena luz del día. Según se observa en las grabaciones, la adolescente fue sorprendida por delincuentes que habrían intentado llevársela por la fuerza. Sin embargo, en medio de la desesperación, la chica reaccionó, se resistió y consiguió escapar.

    Los segundos captados por las cámaras reflejan la tensión del momento. La víctima luchó, se soltó y salió corriendo para ponerse a salvo, frustrando así el accionar de los sospechosos.

    La dramática escena provocó una ola de indignación en redes sociales y entre los habitantes de la zona, que reclaman mayor seguridad y una rápida identificación de los responsables.

    Mientras tanto, las autoridades ya trabajan sobre las imágenes registradas por las cámaras para intentar reconstruir la secuencia completa y determinar quiénes fueron los involucrados.

    El caso quedó bajo investigación y, por estas horas, los registros audiovisuales son la principal prueba para esclarecer qué ocurrió exactamente en ese angustiante episodio que sembró el miedo en Lomas de Zamora.

    Las imágenes, que muchos calificaron como "escalofriantes", muestran una escena que podría haber terminado de la peor manera y que volvió a poner en debate la inseguridad y la violencia en las calles del Conurbano bonaerense.

    Compartir
    Compartir en Facebook
    Facebook
    Compartir en Twitter
    Twitter
    Compartir en Whatsapp
    Whatsapp
    Notas relacionadas
    Netflix: la miniserie de 4 capítulos que está basada en hechos reales y es un fenómeno sorprendente
    No es solo estrés: los hábitos desapercibidos que también provocan el bruxismo y cómo evitarlo
    Escándalo total: Eugenia Quevedo apuntó contra Flor Peña y luego se arrepintió

    Últimas Noticias

    Más sobre Trends

    Más sobre Trends

    Te puede interesar