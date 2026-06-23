Terror a plena luz del día: el tremendo video de como intentaron secuestrar a una adolescente en Lomas de Zamora

Momentos de absoluto terror se vivieron en el barrio El Olimpo, en Lomas de Zamora, donde una adolescente fue víctima de un presunto intento de secuestro que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
Pánico a plena luz del día: intentaron secuestrar a una adolescente y todo quedó grabado. Miralo.
Momentos de absoluto terror se vivieron en el barrio El Olimpo, en Lomas de Zamora, donde una adolescente fue víctima de un presunto intento de secuestro que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
Las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas y generaron una fuerte conmoción entre los vecinos, muestran la desesperante secuencia que tuvo a la joven como protagonista y que pudo haber terminado en tragedia.
Todo ocurrió a plena luz del día. Según se observa en las grabaciones, la adolescente fue sorprendida por delincuentes que habrían intentado llevársela por la fuerza. Sin embargo, en medio de la desesperación, la chica reaccionó, se resistió y consiguió escapar.
Los segundos captados por las cámaras reflejan la tensión del momento. La víctima luchó, se soltó y salió corriendo para ponerse a salvo, frustrando así el accionar de los sospechosos.
La dramática escena provocó una ola de indignación en redes sociales y entre los habitantes de la zona, que reclaman mayor seguridad y una rápida identificación de los responsables.
Mientras tanto, las autoridades ya trabajan sobre las imágenes registradas por las cámaras para intentar reconstruir la secuencia completa y determinar quiénes fueron los involucrados.
El caso quedó bajo investigación y, por estas horas, los registros audiovisuales son la principal prueba para esclarecer qué ocurrió exactamente en ese angustiante episodio que sembró el miedo en Lomas de Zamora.
Las imágenes, que muchos calificaron como "escalofriantes", muestran una escena que podría haber terminado de la peor manera y que volvió a poner en debate la inseguridad y la violencia en las calles del Conurbano bonaerense.