Terror a plena luz del día: el tremendo video de como intentaron secuestrar a una adolescente en Lomas de Zamora

La dramática escena provocó una ola de indignación en redes sociales y entre los habitantes de la zona, que reclaman mayor seguridad y una rápida identificación de los responsables.

Mientras tanto, las autoridades ya trabajan sobre las imágenes registradas por las cámaras para intentar reconstruir la secuencia completa y determinar quiénes fueron los involucrados.

El caso quedó bajo investigación y, por estas horas, los registros audiovisuales son la principal prueba para esclarecer qué ocurrió exactamente en ese angustiante episodio que sembró el miedo en Lomas de Zamora.

Las imágenes, que muchos calificaron como "escalofriantes", muestran una escena que podría haber terminado de la peor manera y que volvió a poner en debate la inseguridad y la violencia en las calles del Conurbano bonaerense.