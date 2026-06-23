Cuti Romero habló sobre su lesión tras ser reemplazado ante Austria: "Voy a..."

Cuándo volvería a jugar el Cuti Romero con la Selección Argentina en el Mundial 2026

El escenario de la clasificación anticipada se transformó en el mejor aliado para la salud del defensor. Gracias al triunfo ante los europeos, Lionel Scaloni tiene la posibilidad concreta de rotar el plantel y hacer descansar a los habituales titulares en el próximo partido ante Jordania, correspondiente al cierre del Grupo J.

Ante este panorama favorable, el defensor cordobés no será exigido el fin de semana, podrá descansar y se proyecta que volvería a jugar el viernes 3 de julio en la ciudad de Miami, fecha y sede estipuladas para el trascendental cruce de los dieciseisavos de final del certamen ecuménico.