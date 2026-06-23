Cuti Romero habló sobre su lesión tras ser reemplazado ante Austria: "Voy a..."

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 ante Austria selló la clasificación matemática a la próxima ronda del Mundial 2026, pero un episodio específico dentro del campo de juego dejó a todos los hinchas en vilo. Cristian "Cuti" Romero sufrió una molestia en su rodilla y tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo por Nicolás Otamendi. A pesar del susto inicial provocado por sus antecedentes médicos, el defensor central rompió el silencio tras el encuentro, aclaró la situación en la zona de prensa y dejó un mensaje sumamente optimista de cara al futuro de la Albiceleste en el torneo.