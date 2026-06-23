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PREOCUPACIÓN

Cuti Romero habló sobre su lesión tras ser reemplazado ante Austria: "Voy a..."

El zaguero central encendió las alarmas en el triunfo 2-0 frente al conjunto europeo y debió salir reemplazado en el complemento. A la espera de los estudios médicos oficiales, el cordobés se mostró optimista en zona mixta y le llevó calma a los hinchas.

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Cuti Romero habló sobre su lesión tras ser reemplazado ante Austria: Voy a...

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 ante Austria selló la clasificación matemática a la próxima ronda del Mundial 2026, pero un episodio específico dentro del campo de juego dejó a todos los hinchas en vilo. Cristian "Cuti" Romero sufrió una molestia en su rodilla y tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo por Nicolás Otamendi. A pesar del susto inicial provocado por sus antecedentes médicos, el defensor central rompió el silencio tras el encuentro, aclaró la situación en la zona de prensa y dejó un mensaje sumamente optimista de cara al futuro de la Albiceleste en el torneo.

Leé también Scaloni, en conferencia: el "golpe" por el penal errado, la preocupación por el "Cuti" y el posible recambio ante Jordania
El análisis de Scaloni tras el partido contra Austria. (Foto: Reuters).

El marcador central cordobés sufrió un fuerte golpe en su rodilla derecha, la misma zona donde arrastraba una lesión compleja que lo había marginado del final de la temporada europea con el Tottenham y que lo hizo llegar con lo justo desde lo físico a la Copa del Mundo. Para no arriesgarlo a una dolencia mayor, Lionel Scaloni decidió retirarlo de la cancha y, minutos después, se lo vio sentado en el banco de suplentes con hielo en la zona afectada. Sin embargo, más allá de la preocupación colectiva, al jugador no se lo vio afectado: su semblante relajado llevó tranquilidad a los fanáticos e incluso se tomó el tiempo para bromear con Leandro Paredes en un desopilante video que se viralizó en las redes.

“Sabía que me podía pasar esto. Pero sé que en tres o cuatro días voy a estar bien. Ya está“, explicó el propio "Cuti" ante los micrófonos, minimizando el impacto del traumatismo y mostrando total confianza en sus tiempos de recuperación de cara al armado del cuadro definitivo de los playoffs.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la lesión del Cuti Romero tras el partido

A diferencia del optimismo absoluto que exhibió el futbolista, el director técnico de la Selección Argentina prefirió mantener una postura mucho más cautelosa durante la conferencia de prensa posterior al triunfo en Dallas. "No sabemos el alcance de su tema, si lógicamente es algo que ya venía teniendo y esperemos que no sea nada, no solo porque es importante, sino porque siempre es mejor tenerlos a todos”, indicó el estratega de la Albiceleste. Para tener certezas absolutas sobre el estado de la articulación, el entrenador confirmó los pasos médicos a seguir: “No sabemos todavía lo que tiene; mañana o pasado le harán un estudio", agregó Scaloni.

Cuándo volvería a jugar el Cuti Romero con la Selección Argentina en el Mundial 2026

El escenario de la clasificación anticipada se transformó en el mejor aliado para la salud del defensor. Gracias al triunfo ante los europeos, Lionel Scaloni tiene la posibilidad concreta de rotar el plantel y hacer descansar a los habituales titulares en el próximo partido ante Jordania, correspondiente al cierre del Grupo J.

Ante este panorama favorable, el defensor cordobés no será exigido el fin de semana, podrá descansar y se proyecta que volvería a jugar el viernes 3 de julio en la ciudad de Miami, fecha y sede estipuladas para el trascendental cruce de los dieciseisavos de final del certamen ecuménico.

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