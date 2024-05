El video del Chino hecho una furia discutiendo con la Gata Noelia

Él le reclamaba que si veía algo sucio o desordenado lo ordene, limpie o arregle. En cambio, ella le decía que no, que no entró a eso, que ya se iba y no es su casa, por lo que el Chino se enojó mucho.

“Escucho muchas quejas acá todo el tiempo. La idea es que cuando hay quejas haya solución”, le dice Ku. Noelia niega todo y le dice que no se quejó de nada. “Soy un tipo resolutivo, cuando hay una queja me da por la pelotas, cuando hay un problema lo que hago es resolverlo y listo”, le canto a la mujer.

“Si ves que hay un arroz afuera lo guardas y listo”, le dijo entonces Noelia decidió responder: “Ustedes lo tienen que guardar porque yo no vivo acá, estoy de paso, vine a ayudar”, contestó ella.

“Somos 15 personas en la casa para que una persona se encargue de todo”, dijo el Chino y ella le contestó: “No, mi amor. Como ustedes lo dejan acá y lo estas viendo, ¿por qué no lo guardas vos?”.

“Yo me voy mañana, no vine a limpiarles a ustedes. Vine a dejarles un mensaje”, dijo y terminó de indignar al Chino que no podía creer lo que escuchaba y le pedía que si veía algo sucio o fuera de arreglar lo ordene pese a que ya se va.