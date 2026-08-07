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El video que confirma el romance entre Roberto García Moritán y Emily Ceco

Piedra libre: el video de Roberto García Moritán caminando con Emily Ceco que confirma romance. Miralo.

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Foto modificada con IA

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Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por su vida sentimental. En las últimas horas comenzó a circular un video que lo muestra caminando junto a Emily Ceco, la exparticipante de Love is Blind, imágenes que alimentaron las versiones de un posible romance entre ambos.

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La información fue revelada en LAM, donde Pilar Smith aseguró que el empresario estaría iniciando una relación con la influencer.

"Roberto García Moritán está saliendo con Emily Ceco. La recordarán de Love is Blind", anunció la periodista. Como respaldo de esa versión, en el programa mostraron un video en el que se los ve caminando juntos por las calles de Palermo.

"Iban caminando rumbo a la casa de él", aseguraron al aire, mientras exhibían las imágenes. Según detalló Smith, la historia es muy reciente y habría comenzado hace apenas algunas semanas.

"Se conocieron hace tres o cuatro semanas. Es algo incipiente", explicó. La panelista también contó cómo habría sido el primer acercamiento entre ambos. Todo comenzó cuando coincidieron como invitados en un programa de Radio 2 de APTRA, donde Emily trabaja actualmente.

"Fueron invitados los dos a un programa. Ahí pegaron buena onda. Miradita va, miradita viene. Después vino el Instagram, el 'te sigo, seguime', los likes y los fueguitos", relató.

Luego, según su versión, fue Moritán quien dio el siguiente paso. "Se empezaron a seguir en Instagram y después él, por privado, le pidió el teléfono", agregó.

Las imágenes difundidas en televisión reavivaron el interés por la vida amorosa del exmarido de Pampita, quien en los últimos meses había sido vinculado con otras figuras, aunque siempre negó esos rumores.

Hasta el momento, ni Roberto García Moritán ni Emily Ceco confirmaron públicamente el romance. Sin embargo, el video difundido en LAM volvió a instalar las especulaciones sobre el presente sentimental del empresario y dejó abierta la incógnita sobre si se trata del comienzo de una nueva historia de amor.

En pocas palabras

  • Confirmado romance: Video muestra a Roberto García Moritán y Emily Ceco caminando juntos.
  • Origen de la relación: Se conocieron hace semanas en un programa de radio.
  • Sin confirmación oficial: Ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones públicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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