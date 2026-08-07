El video que confirma el romance entre Roberto García Moritán y Emily Ceco

"Se conocieron hace tres o cuatro semanas. Es algo incipiente", explicó. La panelista también contó cómo habría sido el primer acercamiento entre ambos. Todo comenzó cuando coincidieron como invitados en un programa de Radio 2 de APTRA, donde Emily trabaja actualmente.

"Fueron invitados los dos a un programa. Ahí pegaron buena onda. Miradita va, miradita viene. Después vino el Instagram, el 'te sigo, seguime', los likes y los fueguitos", relató.

Luego, según su versión, fue Moritán quien dio el siguiente paso. "Se empezaron a seguir en Instagram y después él, por privado, le pidió el teléfono", agregó.

Las imágenes difundidas en televisión reavivaron el interés por la vida amorosa del exmarido de Pampita, quien en los últimos meses había sido vinculado con otras figuras, aunque siempre negó esos rumores.

Hasta el momento, ni Roberto García Moritán ni Emily Ceco confirmaron públicamente el romance. Sin embargo, el video difundido en LAM volvió a instalar las especulaciones sobre el presente sentimental del empresario y dejó abierta la incógnita sobre si se trata del comienzo de una nueva historia de amor.