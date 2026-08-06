La tormenta cambió todo: un rayo cayó en pleno partido y ocurrió una tragedia

El estremecedor momento quedó registrado por un hincha que grababa el partido desde la tribuna. En el video se escucha el estruendo del rayo y, segundos después, varios jugadores caen desplomados sobre el césped.

En las imágenes también puede verse a los compañeros de Awae intentando desesperadamente reanimarlo con maniobras de RCP, mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Pese a todos los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la vida.

La tragedia no terminó allí. Otras doce personas resultaron heridas por la descarga eléctrica y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Sungai Kolok para recibir atención médica.

Entre los afectados se encontraba el futbolista malayo Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, quien posteriormente regresó a su país para continuar con su recuperación.

Tras confirmarse la muerte del delantero, el Yala FC expresó su profundo dolor mediante un comunicado, al igual que la Federación Tailandesa de Fútbol, que lamentó la pérdida de uno de los jóvenes jugadores del fútbol regional.

Mientras la comunidad deportiva continúa conmocionada por la tragedia, las autoridades investigan el episodio y analizan los protocolos de seguridad para la disputa de partidos bajo condiciones climáticas extremas.