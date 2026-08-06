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La tormenta cambió todo: un rayo cayó en pleno partido y ocurrió una tragedia

Conmoción en el fútbol: un rayo cayó sobre un jugador en pleno partido y el final fue devastador. Miralo.

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La tormenta cambió todo: un rayo cayó en pleno partido y ocurrió una tragedia

Lo que debía ser un partido más terminó convirtiéndose en una escena desgarradora. Un futbolista de apenas 24 años murió después de ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un encuentro oficial en Tailandia, en medio de una violenta tormenta eléctrica. El dramático episodio quedó registrado por un espectador y las imágenes recorrieron el mundo.

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La víctima fue identificada como Sofwan Awae, delantero del Yala FC, quien disputaba un encuentro correspondiente a la Golok FA Cup, torneo de la tercera división, en el estadio Santipap, ubicado en el municipio de Su-ngai Kolok, al sur del país.

La tragedia ocurrió durante el tiempo de descuento, cuando una intensa tormenta se desató sobre el estadio. De manera repentina, un rayo cayó directamente sobre el campo de juego, impactando de lleno al futbolista.

Según confirmó el jefe de la policía local, Thun Sirikhunt, el jugador no logró sobrevivir a la potente descarga eléctrica.

El estremecedor momento quedó registrado por un hincha que grababa el partido desde la tribuna. En el video se escucha el estruendo del rayo y, segundos después, varios jugadores caen desplomados sobre el césped.

En las imágenes también puede verse a los compañeros de Awae intentando desesperadamente reanimarlo con maniobras de RCP, mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Pese a todos los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la vida.

La tragedia no terminó allí. Otras doce personas resultaron heridas por la descarga eléctrica y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Sungai Kolok para recibir atención médica.

Entre los afectados se encontraba el futbolista malayo Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, quien posteriormente regresó a su país para continuar con su recuperación.

Tras confirmarse la muerte del delantero, el Yala FC expresó su profundo dolor mediante un comunicado, al igual que la Federación Tailandesa de Fútbol, que lamentó la pérdida de uno de los jóvenes jugadores del fútbol regional.

Mientras la comunidad deportiva continúa conmocionada por la tragedia, las autoridades investigan el episodio y analizan los protocolos de seguridad para la disputa de partidos bajo condiciones climáticas extremas.

En pocas palabras

  • Tragedia en Tailandia: Un futbolista de 24 años murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido.
  • Impacto generalizado: Doce personas más resultaron heridas por la descarga eléctrica y fueron hospitalizadas.
  • Conmoción deportiva: El club y la federación expresaron su dolor, mientras se investigan los protocolos de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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