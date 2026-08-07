Horóscopo del fin de semana: qué le depara a tu signo del 7 al 9 de agosto con la Luna en Cáncer

Para el domingo por la tarde, la energía se empieza a activar de nuevo y nos deja con la cabeza fresca para arrancar la semana que viene con la mejor actitud, los objetivos claros y el corazón lleno.

Disfrutá de estos tres días para mimarte, descansar sin culpa y hacer todo aquello que te devuelva la sonrisa y la tranquilidad que te merecés.

Predicciones signo por signo: fin de semana del 7 al 9 de agosto

Aries: El foco se traslada al hogar. Excelente finde para descansar, reordenar tu espacio y compartir tiempo de calidad en familia.

Tauro: Charlas que curan y conectan. Moverte por tu zona de confort y juntarte con amigos cercanos te va a renovar por completo.

Géminis: Momento de bajar la aceleración de la semana. Date un gusto, disfrutá de una buena comida y cuidá tu economía personal.

Cáncer: Con la Luna en tu signo, sos el protagonista del fin de semana. Intuición filosa, carisma en alza y afecto garantizado.

Leo: Finde ideal para el descanso de verdad. Desconectá el teléfono de a ratos y regálate momentos de silencio para recuperar la chispa.

Virgo: Tu vida social se enciende desde un lugar súper genuino. Plagado de buenos momentos con amigos y planes lindos en equipo.

Conectar con tu intuición y regalarte momentos de pausa te va a permitir encarar la semana con total renovada energía. Foto: Horóscopo.

Libra: Reconocimientos que te reconfortan. Te sentís en paz con lo logrado en la semana y disfrutás de un descanso más que merecido.

Escorpio: Sintonía brillante con el elemento agua. Finde ideal para escapadas, lecturas que te inspiren y charlas profundas.

Sagitario: Tiempo de transformación y calma. Soltás tensiones acumuladas y te abrís a vivir momentos de mucha intimidad y confianza.

Capricornio: La Luna enfrente pone el foco en tu pareja o persona especial. Gran finde para mimarse, aclarar dudas y conectar de a dos.

Acuario: Ordenar para calmar la mente. Aprovechá para mimar tu cuerpo, comer sano y preparar todo para arrancar el lunes sin estrés.

Piscis: Pura inspiración y romanticismo. Un finde ideal para crear, enamorarte, disfrutar del arte y conectar con lo que te hace feliz.

Tres tips para detonar el fin de semana

Creá tu refugio: Dedicá tiempo a acomodar tu casa para que sea el lugar donde más te guste estar.

Elegí buenas compañías: Rodeate de personas que sumen paz y te permitan mostrarte tal cual sos.

Desconectá de la rutina: Dejá las tareas de trabajo guardadas en el cajón hasta el lunes por la mañana.

Preguntas Frecuentes (FAQ)