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Furor en Netflix: la serie coreana de 8 episodios que es perfecta para los fans del K-drama

Esta serie coreana en Netflix es el K-drama de ocho capítulos que combina venganza, infiltración y acción en una historia que no da respiro.

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Furor en Netflix: la serie coreana de 8 episodios que es perfecta para los fans del K-drama. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie coreana de 8 episodios que es perfecta para los fans del K-drama. (Foto: Archivo)

Mi nombre es una de las series coreanas de Netflix que apostó por llevar el thriller de acción a un terreno más oscuro y violento. Estrenada en octubre de 2021, la producción presentó una historia concentrada en apenas ocho episodios y siguió a una joven dispuesta a cruzar cualquier límite para descubrir quién asesinó a su padre.

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Furor en Netflix: la serie coreana romántica que enamora a todos y es el K-drama más popular. (Foto: Archivo)

La producción comenzó con un hecho que marcó el destino de Yoon Ji-woo: el asesinato de su padre. A partir de ese momento, la protagonista quedó consumida por una única misión. Quiso encontrar al responsable y hacer justicia por sus propios medios.

Para conseguirlo, Ji-woo se acercó a Choi Mu-jin, uno de los hombres más poderosos del mundo criminal. El personaje, interpretado por Park Hee-soon, encabezó la organización de narcotráfico Dongcheon y terminó convirtiéndose en una figura determinante para la protagonista.

Mu-jin no le ofreció una solución sencilla. La sometió a un entrenamiento brutal y la preparó para ingresar en un mundo en el que la violencia, las traiciones y las identidades falsas fueron parte de la rutina.

De qué trata Mi nombre, la serie coreana en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras el asesinato de su padre, una mujer con sed de venganza se pone a las órdenes de un poderoso jefe criminal y se une al cuerpo de policía".

Uno de los elementos centrales de Mi nombre fue la infiltración. Después de incorporarse a la organización criminal, Ji-woo recibió una nueva identidad y pasó a llamarse Oh Hye-jin.

En ese escenario apareció el detective Jeon Pil-do, quien pasó a trabajar junto a ella. La relación entre ambos agregó una nueva capa de tensión a la historia. Cada investigación podía acercarla a la verdad, pero también podía poner en riesgo su identidad.

La serie construyó buena parte de su suspenso alrededor de esa contradicción. Ji-woo necesitó mantener una fachada mientras avanzaba con una investigación personal que podía comprometerla en cualquier momento.

Cuántos episodios tiene Mi nombre en Netflix

Uno de los puntos fuertes de Mi nombre fue su formato. La producción tuvo una única temporada compuesta por ocho episodios.

La duración reducida permitió concentrar la historia y evitar que la trama se extendiera innecesariamente. Cada capítulo avanzó sobre la investigación de Ji-woo, su infiltración y los conflictos que surgieron alrededor de su verdadera identidad.

La estructura también favoreció el ritmo. La serie no necesitó desarrollar múltiples temporadas para completar el arco principal de la protagonista.

Ese formato convirtió a Mi nombre en una alternativa para quienes buscan una producción que pueda verse rápidamente y que mantenga una tensión constante.

Por qué es una serie ideal para lo fanáticos del K-drama

El K-drama se apoyó especialmente en las escenas de combate. Las peleas cuerpo a cuerpo ocuparon un lugar destacado y mostraron un estilo mucho más crudo que el habitual en otros dramas surcoreanos.

La protagonista tuvo que aprender a defenderse dentro de un entorno dominado por hombres y organizaciones criminales. Para sobrevivir, necesitó utilizar las mismas herramientas que utilizaban sus enemigos.

La acción, por lo tanto, estuvo directamente vinculada con la historia. No se trató únicamente de escenas diseñadas para aumentar el espectáculo, sino de situaciones que llevaron a la protagonista a enfrentarse con las consecuencias de su propia búsqueda.

Una serie coreana para quienes buscan algo lejos del romance

El catálogo de K-dramas suele asociarse con frecuencia a las historias románticas. Mi nombre tomó un camino completamente diferente.

La serie apostó por acción, suspenso y venganza, con una protagonista que tuvo que aprender a moverse dentro de un ambiente dominado por la violencia.

Eso la convirtió en una opción especialmente atractiva para quienes buscan una producción coreana alejada de la comedia romántica.

Los ocho capítulos también facilitaron una experiencia de visionado rápida. La historia fue diseñada para avanzar de manera constante y mantener el conflicto principal en el centro.

Mirá el tráiler oficial de Mi nombre en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La serie coreana de 8 episodios Mi nombre combina venganza, acción e infiltración.
  • Trama: Sigue a Yoon Ji-woo en su misión de vengar el asesinato de su padre uniéndose al mundo criminal y la policía.
  • Formato: Su estructura concisa y ritmo constante la hacen ideal para fans del K-drama que buscan acción sin romance.
Resumen generado por Thinkindot AI
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