Escándalo total: las dos personas más importantes que quedarían afuera de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

"Ya están avisados. Todavía los invitados no recibieron las tarjetas. Se casan el 19 de diciembre en el DoK Haras Exaltación de la Cruz, donde se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman. La wedding planner es Bárbara Diez", aseguró.

La versión alimentó aún más las especulaciones sobre el vínculo entre la cantante y su familia, especialmente después de que trascendiera que la relación se habría enfriado en los últimos meses.

Durante el programa también analizaron algunos cambios que Tini realizó en su carrera y recordaron que recientemente comenzó a expresar públicamente posturas sobre temas que antes evitaba, como la Ley de Tierras.

Para Méndez, detrás de ese cambio existiría un conflicto mucho más profundo.

"Ella quiere cambiar de representante porque también tiene un problema con las arcas de su carrera", sostuvo.

De acuerdo con su versión, Tini buscaría tomar el control absoluto de sus decisiones profesionales y económicas, alejándose del manejo que hasta ahora habría tenido su entorno más cercano.

Incluso, el periodista comparó la situación con la que, según él, vivió Sergio "Kun" Agüero cuando decidió administrar personalmente su patrimonio.

"Tini quiere manejar ella sus arcas y quiere tener otro manager", concluyó. Mientras tanto, ni Tini Stoessel, ni Rodrigo De Paul, ni la familia de la cantante realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones.