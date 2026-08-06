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Escándalo total: las dos personas más importantes que quedarían afuera de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Casamiento en la mira: terrible escándalo por los invitados que quedaron afuera de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Enterate.

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Escándalo total: las dos personas más importantes que quedarían afuera de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

A pocos meses de la esperada boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una nueva versión sacudió por completo al mundo del espectáculo. En medio de los rumores sobre una fuerte crisis familiar, trascendió que dos de las personas más importantes en la vida de la cantante no formarían parte de la lista de invitados.

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La información fue revelada luego de que Paula Varela asegurara en Intrusos que la artista mantiene un contacto cero con sus padres. Horas más tarde, el periodista Gustavo Méndez sumó un dato todavía más explosivo durante La Mañana con Moria.

"No están invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ni Alejandro Stoessel ni Mariana Muzlera", afirmó.

Según detalló, la decisión ya estaría tomada, aunque las invitaciones oficiales todavía no fueron enviadas.

"Ya están avisados. Todavía los invitados no recibieron las tarjetas. Se casan el 19 de diciembre en el DoK Haras Exaltación de la Cruz, donde se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman. La wedding planner es Bárbara Diez", aseguró.

La versión alimentó aún más las especulaciones sobre el vínculo entre la cantante y su familia, especialmente después de que trascendiera que la relación se habría enfriado en los últimos meses.

Durante el programa también analizaron algunos cambios que Tini realizó en su carrera y recordaron que recientemente comenzó a expresar públicamente posturas sobre temas que antes evitaba, como la Ley de Tierras.

Para Méndez, detrás de ese cambio existiría un conflicto mucho más profundo.

"Ella quiere cambiar de representante porque también tiene un problema con las arcas de su carrera", sostuvo.

De acuerdo con su versión, Tini buscaría tomar el control absoluto de sus decisiones profesionales y económicas, alejándose del manejo que hasta ahora habría tenido su entorno más cercano.

Incluso, el periodista comparó la situación con la que, según él, vivió Sergio "Kun" Agüero cuando decidió administrar personalmente su patrimonio.

"Tini quiere manejar ella sus arcas y quiere tener otro manager", concluyó. Mientras tanto, ni Tini Stoessel, ni Rodrigo De Paul, ni la familia de la cantante realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones.

En pocas palabras

  • Escándalo en la boda: Se rumorea que los padres de Tini Stoessel no serían invitados a su casamiento con Rodrigo De Paul.
  • Crisis familiar: La supuesta exclusión se daría en medio de versiones de un distanciamiento entre la cantante y su familia.
  • Control profesional: Se especula que Tini buscaría mayor autonomía en sus decisiones laborales y financieras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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