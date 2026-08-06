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La devastadora carta de la hija del matrimonio que murió aplastado por un árbol: "No sé cómo seguir"

Dolor absoluto: el desgarrador adiós de la hija del matrimonio que murió cuando un árbol cayó sobre su auto. Mirala.

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La devastadora carta de la hija del matrimonio que murió aplastado por un árbol: No sé cómo seguir

La tragedia que sacudió a Mendoza sumó en las últimas horas un capítulo todavía más doloroso. Ema, la hija mayor de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, el matrimonio que murió luego de que un árbol cayera sobre el auto en el que viajaban, publicó una estremecedora carta de despedida que conmovió a miles de personas.

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El accidente ocurrió el sábado sobre la Ruta Nacional 143, en San Carlos, cuando la familia regresaba de San Rafael en medio de una alerta amarilla por viento Zonda. El viaje tenía un motivo muy especial: habían ido a buscar a Bianca, la hija menor de la pareja, que ese mismo día cumplía 15 años tras participar de una actividad de hockey.

Pero en cuestión de segundos todo cambió. Un árbol se desplomó sobre la parte delantera del vehículo, provocando la muerte inmediata de Fabio y Fabiana, ambos de 46 años.

En el asiento trasero viajaban Bianca y Andrea Roxana Fariña, de 52 años, quienes sobrevivieron al impacto y permanecen internadas mientras continúan recuperándose de las heridas.

Quien no estaba en el auto era Ema, la hija mayor del matrimonio. Días después de la tragedia decidió romper el silencio con una carta que refleja el inmenso dolor que atraviesa.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar", escribió al comenzar su despedida.

La joven recordó a sus padres como el sostén de su vida y confesó que todavía no logra entender cómo seguirá adelante sin ellos.

"Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida", expresó.

Uno de los pasajes que más conmovió fue cuando habló del enorme esfuerzo que hicieron Fabio y Fabiana para sacar adelante a la familia.

"Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro, pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio".

También confesó que el dolor aparece en los momentos más simples de la vida cotidiana. "Los voy a extrañar en las cosas más chiquitas, en un abrazo, en una mirada, en llegar a casa y saber que estaban ahí. Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mi día a día, pedirles un consejo y, por sobre todo, tenerlos conmigo".

En el tramo final de la carta, Ema les agradeció por todo el amor recibido y prometió mantener vivo su recuerdo.

"Gracias por siempre haber dado todo por mí. Gracias por haber sido mis papás. Gracias por haberme amado".

Y cerró con palabras que estremecieron a todos los que leyeron su publicación. "Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo. Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son".

La tragedia dejó a dos hermanas atravesadas por el mismo dolor, aunque desde lugares diferentes: una lucha por recuperarse en una cama de hospital tras sobrevivir al accidente, mientras la otra intenta encontrar fuerzas para despedir a sus padres y enfrentar una ausencia que marcará su vida para siempre.

En pocas palabras

  • Dolor absoluto: Publican desgarradora carta de la hija del matrimonio fallecido tras caída de árbol.
  • Tragedia familiar: El matrimonio murió aplastado por un árbol mientras regresaba por la Ruta Nacional 143.
  • Despedida emotiva: Ema, hija mayor, expresó su inmenso dolor y dificultad para seguir adelante sin sus padres.

(

Resumen generado por Thinkindot AI
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