La devastadora carta de la hija del matrimonio que murió aplastado por un árbol: "No sé cómo seguir"

Quien no estaba en el auto era Ema, la hija mayor del matrimonio. Días después de la tragedia decidió romper el silencio con una carta que refleja el inmenso dolor que atraviesa.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar", escribió al comenzar su despedida.

La joven recordó a sus padres como el sostén de su vida y confesó que todavía no logra entender cómo seguirá adelante sin ellos.

"Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida", expresó.

Uno de los pasajes que más conmovió fue cuando habló del enorme esfuerzo que hicieron Fabio y Fabiana para sacar adelante a la familia.

"Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro, pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio".

También confesó que el dolor aparece en los momentos más simples de la vida cotidiana. "Los voy a extrañar en las cosas más chiquitas, en un abrazo, en una mirada, en llegar a casa y saber que estaban ahí. Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mi día a día, pedirles un consejo y, por sobre todo, tenerlos conmigo".

En el tramo final de la carta, Ema les agradeció por todo el amor recibido y prometió mantener vivo su recuerdo.

"Gracias por siempre haber dado todo por mí. Gracias por haber sido mis papás. Gracias por haberme amado".

Y cerró con palabras que estremecieron a todos los que leyeron su publicación. "Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo. Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son".

La tragedia dejó a dos hermanas atravesadas por el mismo dolor, aunque desde lugares diferentes: una lucha por recuperarse en una cama de hospital tras sobrevivir al accidente, mientras la otra intenta encontrar fuerzas para despedir a sus padres y enfrentar una ausencia que marcará su vida para siempre.