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Operativo retorno: el llamativo método mundialista que Boca implementó en La Bombonera para acelerar los tiempos

Ante el temporal y la falta de sol, Boca utiliza lámparas de calor para recuperar el campo de juego. El objetivo de volver a Brandsen 805.

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La Bombonera.

La Bombonera.

El fuerte temporal que azotó a la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de toda la semana complicó severamente la recuperación del campo de juego en La Bombonera. Ante este panorama adverso, en la institución xeneize decidieron implementar un sistema de lámparas de calor para suplantar la ausencia de sol y acelerar los tiempos en busca de volver a competir en su estadio lo antes posible.

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Incluso bajo una intensa lluvia, el campo de juego contó con la presencia de estas lámparas en la zona más golpeada, ubicada sobre el sector de los palcos. De esta manera, a pesar de las inclemencias climáticas y la falta de luz solar directa, la tecnología buscará agilizar el proceso de recuperación del césped para que el conjunto conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena pueda regresar a Brandsen 805.

Cómo funciona el sistema de lámparas de calor que utiliza Boca en su cancha

La metodología aplicada en el Estadio Alberto J. Armando guarda una importante similitud con la tecnología que supo verse durante la Copa del Mundo en aquellos recintos que contaban con techo.

La única diferencia técnica radica en que, en las sedes mundialistas, las lámparas combinaban luz azul y roja para estimular de forma directa el proceso de fotosíntesis del césped, optimizando la regeneración del terreno de juego en superficies cubiertas o con poca iluminación natural.

Dónde jugará Boca sus próximos partidos de local mientras recupera el césped

Por lo pronto, el Xeneize volverá a hacer las veces de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán este sábado, cuando enfrente a Vélez Sarsfield por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El recinto de Parque Patricios viene de ser el escenario donde el equipo del Vasco Arruabarrena logró la victoria por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata, y ahora albergará el choque ante el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Respecto a los compromisos internacionales por la Copa Sudamericana, el escenario se mantiene bajo incertidumbre. La posibilidad de recibir a Deportivo Recoleta por el choque de ida de los octavos de final en La Bombonera continúa latente, aunque la dirigencia no descarta volver a utilizar el estadio de Huracán para afrontar el certamen continental si la cancha no llega en óptimas condiciones.

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