Operativo retorno: el llamativo método mundialista que Boca implementó en La Bombonera para acelerar los tiempos

Dónde jugará Boca sus próximos partidos de local mientras recupera el césped

Por lo pronto, el Xeneize volverá a hacer las veces de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán este sábado, cuando enfrente a Vélez Sarsfield por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El recinto de Parque Patricios viene de ser el escenario donde el equipo del Vasco Arruabarrena logró la victoria por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata, y ahora albergará el choque ante el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Respecto a los compromisos internacionales por la Copa Sudamericana, el escenario se mantiene bajo incertidumbre. La posibilidad de recibir a Deportivo Recoleta por el choque de ida de los octavos de final en La Bombonera continúa latente, aunque la dirigencia no descarta volver a utilizar el estadio de Huracán para afrontar el certamen continental si la cancha no llega en óptimas condiciones.