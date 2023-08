Eructo supera conciertos y se mete en el Guinness: la increíble habilidad de una mujer

Embed

En un emocionante video que circula en TikTok, Winter comparte sus secretos para preparar un eructo impresionante. Según ella, el proceso implica tomar una profunda inhalación, capturando una gran cantidad de aire, y luego transformarlo en algo "monstruoso y mágico". No obstante, alcanzar este nivel de maestría no fue tarea fácil. Winter llevó a cabo una serie de "experimentos alimenticios", probando diferentes combinaciones y bebidas para descubrir la fórmula que le permitiera alcanzar su objetivo.

"Me preparé comiendo diferentes combinaciones, bebiendo diferentes bebidas, simplemente probando, viendo lo que me hacía eructar más fuerte y tomando notas", compartió Winter en una entrevista con The New York Post. Su esfuerzo y dedicación dieron sus frutos, ya que finalmente logró superar la marca anterior y establecer un nuevo récord Guinness en esta singular categoría.

No solo ha sorprendido a las masas con su asombroso talento, sino que también ha generado un inesperado sentido de camaradería entre sus amigos y familiares. "Mis amigos y familia los aman, nos reímos mucho", comentó Winter, destacando cómo su habilidad ha traído risas y entretenimiento a su círculo cercano.

El logro de Kimberly Winter es tan impresionante como inusual. Para comprender la magnitud de su talento, es importante señalar que su eructo alcanza niveles de ruido superiores a una licuadora en pleno funcionamiento, un taladro eléctrico en acción e incluso a una moto en movimiento a alta velocidad.

Aunque esta habilidad pueda provocar reacciones variadas en las personas, es innegable que Winter ha encontrado un nicho en el que destaca y ha sabido aprovecharlo de manera sorprendente. Con su nueva distinción récord en el bolsillo, esta tiktoker estadounidense ha demostrado que a veces las capacidades excepcionales pueden surgir de las fuentes más inesperadas.