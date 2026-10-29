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Messi, Riquelme y ¿Cristiano Ronaldo? Carlos Tevez confirmó las estrellas que jugarán su partido despedida

Carlos Tevez confirmó que Messi y Riquelme jugarán su despedida el 20 de diciembre en La Bombonera. Los detalles.

Carlos Tevez

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El pueblo xeneize se prepara para vivir una jornada histórica repleta de nostalgia y estrellas del fútbol mundial. Carlos Tevez brindó precisiones sobre lo que será su partido de homenaje en La Bombonera y sorprendió al confirmar la presencia de dos figuras máximas del fútbol argentino. Durante una entrevista concedida junto a su excompañero en el Manchester United, Rio Ferdinand, el ídolo de La Ribera reveló dos nombres de peso: “Messi va a jugar y Riquelme también”.

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El homenaje, oficializado bajo el lema “Adiós Apache” y la frase “de alcanzapelotas a leyenda”, se celebrará el próximo domingo 20 de diciembre en el Estadio Alberto J. Armando y contará con la transmisión televisiva de la señal ESPN. Si bien Tevez concretó su retiro profesional de la actividad en junio de 2022 a los 38 años, recién ahora pudo coordinar la logística para organizar una despedida rodeado de sus mejores amigos y grandes figuras con las que compartió vestuario a lo largo de su exitosa carrera.

Qué posibilidades hay de que Cristiano Ronaldo juegue la despedida de Tevez en La Bombonera

La buena relación entre el delantero argentino y el astro portugués mantiene abierta la expectativa de ver al atacante pisar suelo argentino por primera vez. El propio Apache se refirió al tema tiempo atrás durante una transmisión en el canal de streaming Olga, donde lanzó entre risas: “A Cristiano lo voy a buscar yo”, dejando en claro la estima mutua y su intención de sumarlo a la nómina de invitados.

En términos de agenda, el calendario del delantero le permitiría viajar a la Argentina para disputar el encuentro en La Bombonera. Su participación oficial con el Al Nassr de Arabia Saudita finalizará el 14 de diciembre, tras lo cual el club árabe ingresará en un receso competitivo que se extenderá hasta febrero de 2027, cuando reanude las acciones oficiales por la Liga de Campeones asiática.

Qué figuras internacionales y argentinas integrarán la nómina de invitados al homenaje de Tevez

Además de las presencias confirmadas de Messi, Riquelme y el propio Rio Ferdinand, se proyecta el arribo de destacados referentes internacionales del fútbol europeo. Entre los nombres que se contemplan figuran los arqueros Gianluigi Buffon (compañero en la Juventus) y Edwin van der Sar, además de Patrice Evra, uno de los amigos más cercanos que cosechó en su carrera. Asimismo, se especula con la asistencia del chileno Arturo Vidal y de leyendas del Manchester United como Wayne Rooney y Paul Scholes.

Por el lado del ámbito local, el evento reunirá a históricos ídolos de Boca como Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri. A su vez, dirían presente exfutbolistas con los que compartió plantel en la Selección Argentina, entre los que se destacan Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi. En tanto, dos reconocidos fanáticos xeneizes como el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro también podrían sumar minutos en el campo de juego junto a las estrellas invitadas.

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