Messi, Riquelme y ¿Cristiano Ronaldo? Carlos Tevez confirmó las estrellas que jugarán su partido despedida

Qué figuras internacionales y argentinas integrarán la nómina de invitados al homenaje de Tevez

Además de las presencias confirmadas de Messi, Riquelme y el propio Rio Ferdinand, se proyecta el arribo de destacados referentes internacionales del fútbol europeo. Entre los nombres que se contemplan figuran los arqueros Gianluigi Buffon (compañero en la Juventus) y Edwin van der Sar, además de Patrice Evra, uno de los amigos más cercanos que cosechó en su carrera. Asimismo, se especula con la asistencia del chileno Arturo Vidal y de leyendas del Manchester United como Wayne Rooney y Paul Scholes.

Por el lado del ámbito local, el evento reunirá a históricos ídolos de Boca como Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri. A su vez, dirían presente exfutbolistas con los que compartió plantel en la Selección Argentina, entre los que se destacan Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi. En tanto, dos reconocidos fanáticos xeneizes como el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro también podrían sumar minutos en el campo de juego junto a las estrellas invitadas.