Autopsia a Nancy Godoy: las impactantes precisiones del Dr. Guillermo Capuya en el programa de Moria

Y reveló: "Se puede determinar si las heridas fueron vitales, cuando estaba con vida la persona o si las heridas fueron inflingidas después de fallecida. Después hay cosas que pasadas cantidad de días no sirven, no existen las rigideces y la temperatura. Uno puede aproximar la fecha de muerte por la fauna y cantidad de insectos, perdón porque se que es terrible esto para la gente y los familiares".

"Hay cosas que se pueden ver pero lo que importa es la temperatura y la putrefacción es distinta según si la persona está sumergida o parcialmente sumergida y a veces es difícil determinar este tipo de cosas", cerró su análisis el Dr. Capuya. Y Moria Casán comentó ante la conmoción que generó el caso en todo el país:"Lamentable final", expresó la conductora.

Qué pasó con Nancy Godoy

El cuerpo de la docente Nancy Godoy de 52 años fue hallado el miércoles al mediodía en la localidad de Esquina, Corrientes. Estaba a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, ubicada dentro de la estancia El Curupí, donde trabajaba como docente suplente.

El avance de la causa derivó en la detención de cinco personas relacionadas con distintos aspectos de la investigación y el juez Jorge Vallejos dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados hasta el inicio del juicio.