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Autopsia a Nancy Godoy: las impactantes precisiones del Dr. Guillermo Capuya en el programa de Moria

El doctor Guillermo Capuya explicó los detalles de la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que fue hallada sin vida en Corrientes tras varios días de búsqueda.

29 oct 2026, 11:35
Autopsia a Nancy Godoy: las impactantes precisiones del Dr. Guillermo Capuya en el programa de Moria

Autopsia a Nancy Godoy: las impactantes precisiones del Dr. Guillermo Capuya en el programa de Moria

Autopsia a Nancy Godoy: las impactantes precisiones del Dr. Guillermo Capuya en el programa de Moria

Autopsia a Nancy Godoy: las impactantes precisiones del Dr. Guillermo Capuya en el programa de Moria

El crimen de Nancy Godoy, la maestra rural cuyo cuerpo fue encontrado en Corrientes después de 21 días de intensa búsqueda, conmocionó a toda la Argentina. Por el momento, la investigación judicial arrojó la detención de cinco personas mientras la Fiscalía buscan reconstruir las últimas horas de la docente.

Este jueves por la mañana se desarrolla la autopsia a Nancy Godoy y el doctor Guillermo Capuya explicó en el programa La mañana con Moria (El Trece) el trabajo de la medicina forense en estos casos.

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"Lo que van a tratar de dilusidar los médicos es: causa de muerte, si existió un arma blanca, arma de fuego o asfixia mecánica. Todo eso va a salir de la autopsia de lo que queda del cuerpo luego de 22 días a la intemperie entre agua, humedad y sol. Hay que ver en qué estado está ese cuerpo", introdujo el periodista Pampa Mónaco.

A lo que el Dr. Guillermo Capuya dio detalles desde el punto de vista técnico de lo que sucede en las autopsias: “Es importantísimo acá la intervención de la medicina forense, que no va a determinar el día que sucedió exactamente pero sí estimativamente", comenzó el médico.

Y reveló: "Se puede determinar si las heridas fueron vitales, cuando estaba con vida la persona o si las heridas fueron inflingidas después de fallecida. Después hay cosas que pasadas cantidad de días no sirven, no existen las rigideces y la temperatura. Uno puede aproximar la fecha de muerte por la fauna y cantidad de insectos, perdón porque se que es terrible esto para la gente y los familiares".

"Hay cosas que se pueden ver pero lo que importa es la temperatura y la putrefacción es distinta según si la persona está sumergida o parcialmente sumergida y a veces es difícil determinar este tipo de cosas", cerró su análisis el Dr. Capuya. Y Moria Casán comentó ante la conmoción que generó el caso en todo el país:"Lamentable final", expresó la conductora.

Qué pasó con Nancy Godoy

El cuerpo de la docente Nancy Godoy de 52 años fue hallado el miércoles al mediodía en la localidad de Esquina, Corrientes. Estaba a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, ubicada dentro de la estancia El Curupí, donde trabajaba como docente suplente.

El avance de la causa derivó en la detención de cinco personas relacionadas con distintos aspectos de la investigación y el juez Jorge Vallejos dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados hasta el inicio del juicio.

     

 

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