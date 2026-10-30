Escándalo entre botineras: la esposa de un jugador acusó a la mujer de otro famoso jugador de querer conquistar a su marido

Pero la brasileña no se quedó ahí. En el mismo mensaje, lanzó una pregunta que terminó de encender la polémica: “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”.

La publicación apuntó contra Giuli Cunha por un supuesto gesto hacia Guerrero desde las tribunas del estadio Alberto Gallardo. La acusación no tardó en generar repercusiones y puso a las dos familias en el centro de una controversia que fue mucho más allá de lo deportivo.

Lo que llamó especialmente la atención fue el vínculo que ambas mujeres habían mostrado tiempo atrás. Giuli y Ana Paula habían compartido momentos de cercanía cuando sus parejas coincidían en Alianza Lima. Incluso, en septiembre de 2024, Cunha había celebrado públicamente la llegada de Guerrero al club peruano con un mensaje afectuoso: “Llegó mi conterráneo para tomar unos mates. ¡Vamos gauchada! Jajaja”.

Sin embargo, el escenario cambió con la salida de Barcos de Alianza Lima y su posterior llegada a Sporting Cristal, un rival histórico del equipo blanquiazul. Ahora, una acusación de celos y una serie de amenazas terminaron de tensar una relación que, hasta hace un tiempo, parecía cordial.

Por el momento, ni Hernán Barcos ni Giuli Cunha respondieron públicamente a la acusación de Consorte, mientras que tampoco se informó quiénes estarían detrás de los mensajes intimidantes que la brasileña decidió exponer. La polémica sigue abierta y amenaza con sumar nuevos capítulos.