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Escándalo entre botineras: la esposa de un jugador acusó a la mujer de otro famoso jugador de querer conquistar a su marido

Celos, reproches y amenazas: la mujer de un futbolista acusa a la esposa de otro famoso jugador de querer conquistar a su marido. Enterate.

Escándalo entre botineras: la esposa de un jugador acusó a la mujer de otro famoso jugador de querer conquistar a su marido

Lo que comenzó como una polémica futbolera terminó convertido en un verdadero escándalo familiar. La tensión entre los entornos de Hernán Barcos y Paolo Guerrero escaló después de que Ana Paula Consorte lanzara una acusación pública contra Giuli Cunha, esposa del delantero de Sporting Cristal. Pero la respuesta llegó por otro lado: Cunha publicó una serie de amenazas intimidantes que recibió a través de las redes sociales y acompañó las capturas con una palabra contundente: “Violencia”.

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Entre los mensajes que decidió mostrar aparecieron frases estremecedoras: “No andes sola, porque te vas a ir para el piso” y “Cuida tu local, que te vamos a reventar”. Los textos hacían referencia tanto a su seguridad personal como al negocio familiar, y dejaron al descubierto el nivel de agresividad que tomó una disputa que había comenzado alrededor de un partido de fútbol.

El episodio se produjo después del triunfo de Sporting Cristal por 3-2 frente a Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el encuentro, la pareja de Paolo Guerrero decidió apuntar directamente contra Hernán Barcos y cuestionar una supuesta actitud de su esposa durante el partido.

“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor: pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió Ana Paula Consorte en Instagram.

Pero la brasileña no se quedó ahí. En el mismo mensaje, lanzó una pregunta que terminó de encender la polémica: “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”.

La publicación apuntó contra Giuli Cunha por un supuesto gesto hacia Guerrero desde las tribunas del estadio Alberto Gallardo. La acusación no tardó en generar repercusiones y puso a las dos familias en el centro de una controversia que fue mucho más allá de lo deportivo.

Lo que llamó especialmente la atención fue el vínculo que ambas mujeres habían mostrado tiempo atrás. Giuli y Ana Paula habían compartido momentos de cercanía cuando sus parejas coincidían en Alianza Lima. Incluso, en septiembre de 2024, Cunha había celebrado públicamente la llegada de Guerrero al club peruano con un mensaje afectuoso: “Llegó mi conterráneo para tomar unos mates. ¡Vamos gauchada! Jajaja”.

Sin embargo, el escenario cambió con la salida de Barcos de Alianza Lima y su posterior llegada a Sporting Cristal, un rival histórico del equipo blanquiazul. Ahora, una acusación de celos y una serie de amenazas terminaron de tensar una relación que, hasta hace un tiempo, parecía cordial.

Por el momento, ni Hernán Barcos ni Giuli Cunha respondieron públicamente a la acusación de Consorte, mientras que tampoco se informó quiénes estarían detrás de los mensajes intimidantes que la brasileña decidió exponer. La polémica sigue abierta y amenaza con sumar nuevos capítulos.

En pocas palabras

  • Escándalo futbolero: La esposa de Hernán Barcos acusó a la mujer de Paolo Guerrero de querer seducir a su marido.
  • Mensajes intimidantes: La esposa de Cristal recibió amenazas de seguridad personal y a su negocio.
  • Tensión familiar: La relación entre las esposas, antes cordial, se tensó tras la acusación pública.
Resumen generado por Thinkindot AI
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