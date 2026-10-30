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Según medios brasileños, Lula evalúa convocar a Milei y Trump para su asunción en Brasilia

El mandatario brasileño busca enviar una señal de apertura tras su triunfo electoral y mantener abiertos los canales de diálogo con la Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, en Brasilia no esperan una recomposición inmediata del vínculo con el Gobierno argentino.

Lula evalúa convocar a Milei y Trump para su asunción en Brasilia. (Foto: A24)

Lula evalúa convocar a Milei y Trump para su asunción en Brasilia. (Foto: A24)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, analiza invitar a Javier Milei y a Donald Trump a la ceremonia de asunción de su cuarto mandato, prevista para el 5 de enero de 2027 en Brasilia. La iniciativa apunta a transmitir una señal de distensión en medio de las diferencias políticas y diplomáticas que mantienen los gobiernos de Brasil, la Argentina y Estados Unidos.

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Lula tiene previsto extender las invitaciones a ambos mandatarios, pese a que ninguno reconoció ni felicitó hasta el momento su victoria electoral. La decisión representa un intento de mantener abiertos los canales de diálogo, aunque en el Gobierno brasileño no consideran que el gesto vaya a traducirse en una mejora inmediata de la relación con Milei, según consignó CNN Brasil.

El presidente brasileño busca reactivar las negociaciones con Washington para conseguir una reducción de los aranceles aplicados a productos de Brasil. (Foto: archivo).

El presidente brasileño busca reactivar las negociaciones con Washington para conseguir una reducción de los aranceles aplicados a productos de Brasil. (Foto: archivo).

La ceremonia también podría convertirse en una oportunidad para un nuevo contacto entre los presidentes. Antes de esa fecha, Lula y Milei podrían coincidir en la cumbre del Mercosur, programada para el 4 de diciembre en Montevideo. Además, ambos tienen la posibilidad de participar en las reuniones del G20 previstas para diciembre, aunque sus asistencias todavía no fueron confirmadas.

La relación entre Lula y Milei

Durante la campaña electoral brasileña, Milei lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de "ladrón y corrupto". Después del balotaje, el Gobierno argentino tampoco realizó un pronunciamiento oficial para reconocer la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores.

A las diferencias políticas se sumó la controversia por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, con una escala en la Argentina antes de continuar su viaje hacia Estados Unidos. Las autoridades brasileñas investigan una posible intervención de funcionarios argentinos en ese operativo. El episodio generó preocupación en Brasilia, que decidió trasladar sus reclamos por los canales diplomáticos para evitar una confrontación pública.

En este contexto, tampoco hay definiciones sobre la representación diplomática brasileña en Buenos Aires. El regreso del embajador continúa descartado y, por el momento, no tiene una fecha prevista. Desde el Gobierno de Brasil consideran que la recuperación del vínculo bilateral demandará tiempo y que no alcanza únicamente con que Milei modifique sus cuestionamientos hacia Lula.

Durante la campaña electoral brasileña, Milei lanzó duras críticas contra Lula. (Foto: archivo).

Durante la campaña electoral brasileña, Milei lanzó duras críticas contra Lula. (Foto: archivo).

El acercamiento a Trump y las negociaciones comerciales

La intención de Lula de reducir las tensiones también alcanza a Estados Unidos. En Brasilia creen que Trump podría adoptar una posición más pragmática después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, sobre todo si pierde el control de alguna de las cámaras del Congreso.

En paralelo, el presidente brasileño busca reactivar las negociaciones con Washington para conseguir una reducción de los aranceles aplicados a productos de Brasil. La posibilidad de invitar a Trump a la ceremonia de asunción se inscribe en esa estrategia de preservar el diálogo con la administración estadounidense.

Sin embargo, Trump cuestionó el proceso electoral brasileño y describió los comicios como "terribles" y aparentemente "fraudulentos", aunque aclaró que no había respaldado a ninguno de los candidatos.

El Mercosur, una posible instancia de encuentro

La cumbre del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo, aparece como otra oportunidad para que Lula y Milei compartan una actividad institucional. Sin embargo, la participación del presidente argentino todavía no está confirmada.

En Brasilia consideran que la relación bilateral debe mantenerse a través de distintos espacios, entre ellos los intercambios comerciales, el sector privado y los organismos regionales. La intención es preservar esos canales de contacto pese a las diferencias entre los gobiernos.

Por ahora, las autoridades brasileñas mantienen la postura de no responder directamente a las declaraciones de Milei y Trump. La eventual invitación a ambos mandatarios para la asunción de Lula busca transmitir una señal de apertura, aunque no supone un cambio inmediato en el escenario diplomático.

En pocas palabras

  • Lula evalúa convocar: Javier Milei y Donald Trump a su asunción el 5 de enero de 2027 en Brasilia.
  • Señal de apertura: Busca distender diferencias diplomáticas con Argentina y EE.UU., pese a la falta de felicitaciones.
  • Próximos encuentros: Lula y Milei podrían coincidir en la cumbre del Mercosur en Montevideo y en reuniones del G20.
Resumen generado por Thinkindot AI
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