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Brasil citó a la máxima representante diplomática argentina para pedir explicaciones por la salida de Flávio Bolsonaro

Emilia Cortés, máxima representante diplomática argentina en Brasilia, fue recibida por funcionarios de Itamaraty para dar explicaciones sobre la posible intervención de la Casa Rosada en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil.

El gobierno de Lula pidió explicaciones a la máxima representante diplomática de Argentina. (Foto: archivo).

El gobierno de Lula pidió explicaciones a la máxima representante diplomática de Argentina. (Foto: archivo).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, convocó el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia para pedir explicaciones sobre una eventual participación del gobierno de Javier Milei en la salida del senador Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La citación se produjo un día después de que el legislador abandonara su país en un recorrido que atravesó territorio argentino y ecuatoriano.

Leé también Flávio Bolsonaro denunció un supuesto golpe de Estado y desató una crisis en su propio partido
Flávio Bolsonaro. Desde Estados Unidos, el ex candidato presidencial lanzó una carta con muchos puntos conflictivos. (Foto: Reuters)

Bolsonaro llegó a Miami el miércoles 28 de octubre, donde se espera que permanezca junto a su familia tras recibir las visas correspondientes del gobierno estadounidense. La información sobre su itinerario y la posterior convocatoria diplomática fue publicada inicialmente por UOL y luego confirmada por los medios Metrópoles y CNN Brasil.

Contin&uacute;a la tensi&oacute;n entre los gobiernos de Lula da Silva y de Javier Milei por la salida de Fl&aacute;vio Bolsonaro hacia Estados Unidos. (Foto: archivo).

Continúa la tensión entre los gobiernos de Lula da Silva y de Javier Milei por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. (Foto: archivo).

La reunión se desarrolló este jueves 29 de octubre en la sede de la misión diplomática brasileña y duró apenas unos minutos. Participaron João Marcelo Galvão de Queiroz, embajador a cargo del Departamento de Mercosur de Itamaraty, y Emilia Cortés, ministra consejera y actual máxima autoridad diplomática argentina en Brasilia.

La decisión de mantener un perfil bajo respondió a la intención de evitar que el episodio profundizara el conflicto entre ambos países. De esta manera, la citación funcionó como un procedimiento protocolar para solicitar aclaraciones a otro gobierno, sin que implicara una sanción ni una protesta formal. La intención fue obtener información oficial sin elevar el tono de la controversia bilateral.

La tensión diplomática entre Lula y Milei

La convocatoria a Cortés se produjo en un contexto de relaciones debilitadas entre Brasilia y Buenos Aires. La diplomática quedó al frente de la embajada argentina después de que Daniel Raimondi dejara Brasil en agosto, en medio de una crisis que derivó en una reducción del nivel de representación diplomática entre ambos países.

La decisión brasileña de rebajar las relaciones a la categoría de encargados de negocios fue una respuesta a los enfrentamientos entre Javier Milei y Lula da Silva, agravados por el respaldo público del presidente argentino a Flávio Bolsonaro.

Desde entonces, ambas administraciones mantuvieron un vínculo atravesado por diferencias políticas y declaraciones cruzadas. La salida del senador hacia Estados Unidos volvió a poner a prueba esa relación, ante las sospechas sobre una eventual colaboración argentina en el traslado.

Sin embargo, el gobierno brasileño optó por evitar una confrontación pública. La intención del Palacio de Planalto fue conseguir información sobre lo ocurrido sin sumar un nuevo foco de tensión con la Argentina ni con Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump.

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