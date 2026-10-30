En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Flores
Plantas
Trends

Orquídeas en casa: cada cuánto florecen y qué cuidados ayudan a repetir el ciclo

La floración de una orquídea depende de su especie y del ambiente. Luz, temperatura, riego, sustrato y fertilización son claves para que vuelva a dar flores.

Orquídeas en casa: cada cuánto florecen y qué cuidados ayudan a repetir el ciclo. (Imagen ilustrativa)
Orquídeas en casa: cada cuánto florecen y qué cuidados ayudan a repetir el ciclo. (Imagen ilustrativa)

Las orquídeas suelen generar una de las dudas más frecuentes entre quienes las cultivan en interiores: por qué algunas vuelven a florecer con facilidad y otras pasan meses sin mostrar nuevas varas. La respuesta no depende de un calendario universal, sino de la especie y de la calidad de las condiciones que recibe la planta.

Leé también Choque y vuelco: una bebé de seis meses y una adolescente de 12 años terminaron hospitalizadas
Violento choque y vuelco. (Foto: captura IA)

En términos generales, la floración está vinculada con la luz disponible, los cambios de temperatura, el estado de las raíces, el riego y la nutrición. Cuando alguno de esos factores no acompaña el ciclo natural de la planta, la orquídea puede mantenerse verde y sana, pero sin producir flores.

No todas las orquídeas florecen al mismo ritmo

Existen miles de especies de orquídeas y no todas responden de la misma manera. Las Phalaenopsis, una de las más habituales en hogares, pueden florecer una o dos veces al año, y sus flores pueden mantenerse durante varios meses si el ambiente es adecuado. Algunas variedades de Dendrobium, en cambio, pueden repetir la floración con mayor frecuencia.

Por eso, antes de modificar los cuidados, conviene identificar qué tipo de orquídea se tiene. La Universidad Estatal de Iowa clasifica a estas plantas según sus necesidades de clima: fresco, intermedio o cálido. Esa diferencia explica por qué una ubicación que funciona para una variedad puede no ser suficiente para otra.

En el caso de las Phalaenopsis, la Sociedad Real de Horticultura del Reino Unido señala que pueden florecer en distintos momentos del año, pero que muchas veces necesitan una baja moderada de temperatura para iniciar un nuevo ciclo. No se trata de exponerlas al frío extremo, sino de ofrecerles una variación ambiental que actúe como estímulo.

Luz y temperatura: dos señales que activan la floración

La falta de luz es una de las causas más comunes de ausencia de flores en orquídeas cultivadas dentro de casa. La mayoría necesita iluminación intensa, pero indirecta. Si las hojas se ven de un verde muy oscuro, puede ser una señal de que la planta recibe menos luz de la necesaria. En cambio, el sol directo fuerte puede quemar el follaje y debilitarla.

Un buen lugar suele ser cerca de una ventana luminosa, con protección frente al sol directo de las horas más intensas. La idea es que la planta tenga energía suficiente para sostener su crecimiento sin sufrir daños por exceso de radiación.

La temperatura también cumple un papel importante. Muchas orquídeas necesitan, durante varias semanas, una diferencia entre el día y la noche. Como referencia general, la Universidad Estatal de Iowa menciona una reducción nocturna de entre 5,6 y 8,3 °C, con temperaturas que idealmente pueden ubicarse entre 12,8 y 18,3 °C para ciertas variedades. Ese manejo siempre debe adaptarse a la especie y evitar cambios bruscos.

Riego y sustrato: raíces sanas para nuevas flores

El riego no debería guiarse por una rutina fija, sino por el estado del sustrato. Lo más recomendable es regar cuando el medio de cultivo está casi seco, antes de que la planta llegue a marchitarse. El exceso de agua puede pudrir las raíces, mientras que la falta prolongada puede estresar la orquídea y favorecer la caída de botones.

También es clave evitar que la maceta quede apoyada sobre agua acumulada. Las raíces de las orquídeas necesitan aireación, por lo que un sustrato con buen drenaje es fundamental. La corteza para orquídeas es una opción muy usada porque ayuda a mantener humedad sin compactarse demasiado.

Fertilización: acompañar el crecimiento sin excederse

Las orquídeas requieren nutrientes para desarrollarse y florecer, pero más fertilizante no significa mejores resultados. Durante la etapa de crecimiento puede utilizarse un producto equilibrado, respetando las indicaciones de uso. Un exceso puede dañar las raíces y afectar la salud general de la planta.

Cuando la orquídea entra en un período de menor actividad, el riego y la fertilización suelen reducirse. La Sociedad Americana de Orquídeas recomienda ajustar ambos cuidados al momento del ciclo en que se encuentra la planta.

Para favorecer una nueva floración, la clave es observar: hojas, raíces, sustrato y respuesta al ambiente. Con luz adecuada, variación térmica moderada, riego prudente y nutrición sin excesos, una orquídea tiene mejores condiciones para repetir su ciclo y recuperar su atractivo dentro del hogar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Flores Plantas
Notas relacionadas
Está en Netflix, tiene capítulos de apenas 15 minutos y es la serie corta del momento
Fue una de las figuras más queridas de Gasoleros y hoy, a los 76 años, tiene una vida muy diferente
Escándalo entre botineras: la esposa de un jugador acusó a la mujer de otro famoso jugador de querer conquistar a su marido

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar