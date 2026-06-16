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Está en Netflix, dura 96 minutos y es la comedia romántica que está enamorando a todos

Netflix sorprende con una comedia romántica que conquistó a los espectadores con una historia breve y atrapante. De qué trata esta película.

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Está en Netflix

Está en Netflix, dura 96 minutos y es la comedia romántica que está enamorando a todos. (Foto: Archivo)

Netflix continúa renovando su catálogo con producciones que logran captar la atención de millones de suscriptores alrededor del mundo. Entre todas esas propuestas, existe una comedia romántica que logró destacarse gracias a una combinación efectiva de romance, viajes y una historia capaz de conectar con quienes buscan una experiencia ligera pero emotiva.

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Se trata de "Guía de viaje hacia el amor" (A Tourist's Guide to Love, 2023), una producción que encontró rápidamente su lugar entre las recomendaciones más comentadas dentro de la plataforma. Con una duración de apenas 96 minutos, la película ofrece una trama sencilla pero atractiva, ideal para quienes desean disfrutar de una historia romántica sin necesidad de comprometerse con largas horas.

La propuesta dirigida por Steven Tsuchida apuesta por una fórmula conocida dentro del género, pero logra diferenciarse gracias a su ambientación en Vietnam, un escenario que se transforma en uno de los grandes protagonistas de la historia. A través de sus ciudades, paisajes y costumbres, la película construye un viaje que va mucho más allá de una simple historia de amor.

Guía de viaje hacia el amor Netflix 1

Una película breve que conquistó a los amantes de las comedias románticas

En los últimos años, las comedias románticas recuperaron parte del protagonismo que habían perdido dentro de la industria audiovisual. Las plataformas de streaming encontraron en este género una alternativa ideal para los espectadores que buscan entretenimiento relajado y personajes con los que puedan identificarse fácilmente.

Guía de viaje hacia el amor encaja perfectamente dentro de esa tendencia. Su duración de 96 minutos permite desarrollar la historia sin extenderse innecesariamente. Cada escena avanza con ritmo constante y acompaña la evolución de los personajes principales.

La película presenta una narrativa accesible, con momentos divertidos, situaciones inesperadas y una cuota de emoción suficiente para mantener el interés durante todo el recorrido. Además, el contexto turístico aporta un elemento diferencial que la distingue de otras producciones similares.

Guía de viaje hacia el amor Netflix 3

Para muchos usuarios de Netflix, uno de los principales atractivos de esta propuesta reside precisamente en la posibilidad de descubrir nuevos destinos mientras siguen una historia romántica. El viaje se convierte así en una experiencia doble: emocional y visual.

De qué trata "Guía de viaje hacia el amor" en Netflix

La trama gira alrededor de Amanda Riley, una ejecutiva vinculada al sector turístico que atraviesa un momento complejo en su vida personal. Cuando una ruptura amorosa altera por completo sus planes, debe enfrentarse a una nueva realidad que la obliga a replantear varias decisiones.

Lejos de quedarse atrapada en la frustración, Amanda recibe una oportunidad laboral que la lleva hasta Vietnam. Su misión consiste en analizar de manera discreta diferentes aspectos de la industria turística local.

Guía de viaje hacia el amor Netflix 2

Lo que inicialmente parecía un simple viaje de trabajo termina convirtiéndose en una experiencia transformadora. A medida que conoce nuevos lugares y entra en contacto con personas diferentes, la protagonista comienza a descubrir aspectos de sí misma que había dejado de lado.

Según la descripción oficial de Netflix: "Una ejecutiva llega en viaje de trabajo a Vietnam, donde conoce a un guía de espíritu libre que la ayuda a descubrir un mundo de belleza y aventuras".

El elenco principal de "Guía de viaje hacia el amor"

  • Rachael Leigh Cook
  • Scott Lý
  • Missi Pyle
  • Ben Feldman
  • Glynn Sweet
  • Alexa Povah
  • Jacqueline Correa
  • Nondumiso Tembe
  • Andrew Barth Feldman
  • Morgan Dudley

Una propuesta ideal para ver en una sola noche

En una época donde abundan las historias extensas, Guía de viaje hacia el amor aparece como una alternativa sencilla y efectiva.

Guía de viaje hacia el amor Netflix 4

La película permite disfrutar de una historia completa en una sola sesión. Esto la convierte en una opción atractiva para parejas, amigos o espectadores que simplemente desean relajarse después de una jornada intensa.

La narrativa mantiene un equilibrio constante entre humor, romance y momentos reflexivos. Ninguno de estos elementos domina completamente sobre los demás, lo que ayuda a construir una experiencia agradable para públicos diversos.

Su carácter accesible también facilita que pueda ser disfrutada por quienes no suelen consumir habitualmente comedias románticas.

Tráiler oficial de "Guía de viaje hacia el amor" en Netflix

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