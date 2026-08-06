Está en Netflix, tiene 8 episodios y se convirtió en una de las series más vistas de la historia

El movimiento también tuvo una consecuencia directa sobre el resto de la clasificación. La producción superó a Él y ella y Engaños, que quedaron empatadas en 98,2 millones de visualizaciones.

La diferencia no es menor. Te encontraré ya tiene una ventaja de 8,5 millones de visualizaciones sobre esas dos producciones, mientras que todavía dispone de varias semanas para continuar acumulando reproducciones.

El dato explica por qué el fenómeno no parece haber llegado todavía a su techo. Durante la semana comprendida entre el 27 de julio y el 2 de agosto, la miniserie sumó otros 4,8 millones de visualizaciones.

Esa cifra muestra que el interés del público continúa siendo elevado incluso después de varias semanas de disponibilidad.

Cuántos episodios tiene Te encontraré en Netflix

La producción está compuesta por ocho episodios, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno.

Ese formato permite desarrollar la historia como una miniserie cerrada, con una extensión considerable pero sin alcanzar las dimensiones habituales de temporadas largas.

En total, el espectador tendrá unas seis horas de contenido aproximadamente para recorrer la historia protagonizada por Worthington, Lower y Ventimiglia.

La combinación de un argumento de misterio, un protagonista conocido internacionalmente y un formato breve pudo favorecer su consumo dentro de la plataforma.

Netflix, además, continúa teniendo una enorme capacidad para convertir determinados lanzamientos en fenómenos globales cuando las recomendaciones y el interés inicial consiguen mantenerse durante varias semanas.

El público respondió, pero la crítica fue más fría

Las cifras de audiencia muestran una respuesta contundente por parte del público. 106,7 millones de visualizaciones en los primeros 46 días convierten a la producción en uno de los grandes fenómenos de Netflix durante 2026.

Sin embargo, el impacto comercial no tuvo el mismo reflejo entre los críticos.

La miniserie consiguió un 63% en Rotten Tomatoes, una valoración que queda lejos del nivel de entusiasmo que sugieren sus números de audiencia.

Esa diferencia resulta especialmente llamativa. Mientras millones de espectadores llevaron la producción hasta el cuarto puesto histórico, la recepción crítica se mantuvo bastante más moderada.

El fenómeno demuestra que el éxito de una producción en streaming no depende necesariamente de conseguir una valoración extraordinaria entre especialistas. En este caso, el público encontró suficientes motivos para continuar viendo la historia y convertirla en uno de los grandes títulos del año.

El elenco principal de Te encontraré