¿Qué tuvo que ver Candela Arizaga? El escándalo que rodeó la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

"Hace diez días Enzo le dijo a Valentina que se quería separar. Para ella fue un baldazo de agua fría. Él la dejó", contó la periodista al aire.

Según explicó, el mediocampista le planteó que quería vivir una etapa diferente de su vida, algo que sentía que había postergado por haber formado una familia siendo muy joven.

"Él tiene ganas de hacer su vida solo. No a nivel familia, porque ellos son familia, pero sí siente que quiere vivir esa etapa que salteó por apostar a la familia", detalló Argenta.

La revelación sorprendió porque, hasta ese momento, en redes sociales ya circulaban versiones que hablaban de engaños y de una fuerte crisis de pareja.

Incluso, Rodrigo Lussich deslizó en ese momento que una ex del futbolista había vuelto a aparecer y recordó otros rumores sentimentales que habían rodeado a Enzo durante su carrera.

Pero Valentina fue contundente y negó que ese hubiera sido el motivo de la ruptura. "No había ninguna crisis", aseguró, desmintiendo las versiones que indicaban que había descubierto alguna infidelidad.

Aunque también dejó una frase que, con el paso del tiempo, generó todo tipo de interpretaciones.

"Yo no te puedo garantizar... Si de acá a cinco o seis meses él blanquea y está con otra chica, te diré: 'Bueno, sí, había otra', pero no es ese el motivo de la separación ahora", sostuvo.

Aquella ruptura terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados de fines de 2024, alimentado por rumores sobre terceras personas, supuestas infidelidades y distintos nombres que comenzaron a circular en redes sociales, entre ellos el de Candela Arizaga, aunque nunca existió una confirmación que la vinculara sentimentalmente con el futbolista.

Con el correr de los meses, la historia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes siguió ocupando titulares, mientras ambos intentaban reorganizar su vida personal tras el inesperado final de una de las parejas más populares del ambiente deportivo.