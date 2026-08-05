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¿Qué tuvo que ver Candela Arizaga? El escándalo que rodeó la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Se supo qué tuvo que ver Candela Arizaga en el escándalo que sacudió a Enzo Fernández durante su separación de Valentina Cervantes. Enterate.

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¿Qué tuvo que ver Candela Arizaga? El escándalo que rodeó la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

A fines de 2024, la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo y el fútbol. La ruptura sorprendió porque la pareja llevaba seis años de relación, tenía dos hijos en común y, hasta ese momento, no había dado señales públicas de una crisis.

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Con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse las versiones sobre una supuesta infidelidad y la aparición de terceras personas. Entre los nombres que circularon estuvo el de Candela Arizaga, la actual novia de Facundo Moyano, con la que se vivió un confuso episodio ayer por la mañana, en la que tras un consumo excesivo, se la vio corriendo -perseguida por el ex Diputado- por las calles de Belgrano. Ella fue quien quedó vinculada a los rumores que rodeaban la vida sentimental del campeón del mundo.

Sin embargo, la propia Valentina Cervantes salió a contar qué había pasado realmente y desmintió buena parte de las especulaciones.

La confirmación llegó de la mano de la periodista Julieta Argenta en LAM. Después de hablar con Valentina, la panelista reveló que la separación había sido decisión del futbolista.

"Hace diez días Enzo le dijo a Valentina que se quería separar. Para ella fue un baldazo de agua fría. Él la dejó", contó la periodista al aire.

Según explicó, el mediocampista le planteó que quería vivir una etapa diferente de su vida, algo que sentía que había postergado por haber formado una familia siendo muy joven.

"Él tiene ganas de hacer su vida solo. No a nivel familia, porque ellos son familia, pero sí siente que quiere vivir esa etapa que salteó por apostar a la familia", detalló Argenta.

La revelación sorprendió porque, hasta ese momento, en redes sociales ya circulaban versiones que hablaban de engaños y de una fuerte crisis de pareja.

Incluso, Rodrigo Lussich deslizó en ese momento que una ex del futbolista había vuelto a aparecer y recordó otros rumores sentimentales que habían rodeado a Enzo durante su carrera.

Pero Valentina fue contundente y negó que ese hubiera sido el motivo de la ruptura. "No había ninguna crisis", aseguró, desmintiendo las versiones que indicaban que había descubierto alguna infidelidad.

Aunque también dejó una frase que, con el paso del tiempo, generó todo tipo de interpretaciones.

"Yo no te puedo garantizar... Si de acá a cinco o seis meses él blanquea y está con otra chica, te diré: 'Bueno, sí, había otra', pero no es ese el motivo de la separación ahora", sostuvo.

Aquella ruptura terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados de fines de 2024, alimentado por rumores sobre terceras personas, supuestas infidelidades y distintos nombres que comenzaron a circular en redes sociales, entre ellos el de Candela Arizaga, aunque nunca existió una confirmación que la vinculara sentimentalmente con el futbolista.

Con el correr de los meses, la historia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes siguió ocupando titulares, mientras ambos intentaban reorganizar su vida personal tras el inesperado final de una de las parejas más populares del ambiente deportivo.

En pocas palabras

  • Separación de Enzo Fernández: La pareja del futbolista y Valentina Cervantes se disolvió a fines de 2024, sorprendiendo por su larga relación y dos hijos en común.
  • Desmentida de infidelidad: Valentina Cervantes negó rumores de terceras personas, afirmando que la separación fue decisión del futbolista, quien deseaba vivir una etapa diferente.
  • Versiones y aclaraciones: A pesar de las especulaciones sobre engaños, Cervantes aseguró que no existía crisis y que la ruptura se debió al deseo de Enzo Fernández de vivir su vida solo, aunque dejó abierta la posibilidad a futuro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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