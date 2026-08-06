Tini Stoessel y una decisión que encendió la polémica familiar: quiénes quedarían afuera de su boda

Además, Méndez recordó algunos detalles del evento que prepara la pareja. Según explicó, la ceremonia se llevará a cabo en una estancia de Exaltación de la Cruz que ya fue elegida anteriormente por otras figuras del ambiente artístico para sus celebraciones, y estará organizada por la reconocida wedding planner Bárbara Diez, expareja de Horacio Rodríguez Larreta.

Si bien todavía no fueron enviadas oficialmente las invitaciones, el periodista aclaró que los allegados ya tendrían conocimiento de la situación. “Todavía no se mandaron las tarjetas de invitación, pero están avisados”, expresó durante el programa.

Por otro lado, el comunicador también hizo referencia al motivo del supuesto enfrentamiento entre Tini y sus padres. En ese sentido, explicó que la cantante tendría la intención de modificar la manera en la que se administra su carrera profesional y sus ingresos económicos.

“Quiere buscar otro representante y está pasando algo parecido a lo que le sucedió al Kun Agüero, que es que quiere modificar quién maneja todo su dinero”, concluyó Méndez, al detallar la versión que circula sobre la interna familiar de la artista.

Qué famosa expuso la fecha de la mega boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Después de varios meses de rumores de compromiso y distintas versiones alrededor de la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una inesperada declaración de Susana Giménez, a fines del mes de julio, volvió a poner a la pareja en el centro de la escena. La conductora, en medio de una conversación con Marley, terminó dando a conocer un dato que sorprendió a todos y que rápidamente comenzó a circular con fuerza en las redes sociales.

El momento se dio cuando Marley se refirió al vínculo entre la cantante y el futbolista, destacando los sentimientos del mediocampista hacia la artista. "Está re enamorado de Tini", comentó el conductor. Ante esa afirmación, Susana no dudó en sumarse a la charla y sorprendió con una información que hasta ahora no había sido confirmada por sus protagonistas. "Sí, muy. Se casan ahora… el 19 de diciembre", expresó la diva con absoluta naturalidad.

Luego, Marley elogió a la pareja y aseguró: "Linda pareja, hacen aparte". La respuesta de Susana fue contundente y acompañó la idea: "Síí".

La revelación de la histórica conductora volvió a tomar fuerza debido a las versiones que desde hace tiempo circulan sobre un posible casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Desde que retomaron su relación, ambos volvieron a mostrarse muy unidos y la artista acompañó al futbolista en diferentes momentos importantes, especialmente durante el Mundial 2026.

Aunque en distintas oportunidades la pareja reconoció que tenía deseos de dar ese paso y pasar por el altar, siempre mantuvieron bajo reserva los detalles de una posible celebración y evitaron confirmar una fecha específica.

Mientras tanto, los rumores sobre una boda antes de finalizar el año crecieron en los últimos meses, con versiones que indicaban que los preparativos ya estarían avanzados y que el festejo tendría lugar en un exclusivo espacio de Exaltación de la Cruz. Además, algunas modificaciones relacionadas con la fecha habrían aumentado aún más las especulaciones.

Por ahora, ni Tini ni Rodrigo confirmaron públicamente que el casamiento será el próximo 19 de diciembre. Sin embargo, las declaraciones de Susana Giménez volvieron a instalar la noticia y generaron expectativa en el mundo del espectáculo, especialmente porque la conductora suele adelantar información que luego es confirmada por sus protagonistas.