José Coronado y Netlfix arrasan con el estreno de un thriller psicológico y es la película del año

Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

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La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

Netflix estrena "Los creyentes", un nuevo thriller psicológico

Durante los últimos años, Netflix consolidó una estrategia muy clara dentro de su producción española. Las historias de suspenso, los misterios criminales y los relatos cargados de tensión emocional se convirtieron en una de las fórmulas más exitosas para conectar con el público.

Películas y series centradas en investigaciones, desapariciones, secretos familiares o conflictos psicológicos lograron captar la atención de espectadores tanto en España como en numerosos mercados internacionales. En ese contexto aparece Los creyentes, una propuesta que mantiene esa línea narrativa pero que añade un componente especialmente inquietante: la posibilidad de que el peligro se encuentre dentro del propio hogar.

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La película explora cómo las relaciones familiares pueden deteriorarse hasta el punto de convertir a los seres más cercanos en personas completamente desconocidas. A partir de esa premisa, la historia construye una atmósfera incómoda y opresiva donde cada conversación y cada comportamiento generan nuevas dudas.

El regreso de José Coronado a Netflix con "Los creyentes"

José Coronado vuelve a colaborar con Netflix después de participar en producciones que obtuvieron una importante repercusión entre los usuarios de la plataforma.

El actor encarna a Martín, un hombre que atraviesa una transformación radical tras su jubilación. Lo que inicialmente parece ser un cambio de carácter asociado al paso del tiempo termina adquiriendo dimensiones mucho más preocupantes.

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La interpretación de Coronado se perfila como uno de los grandes atractivos de la película. El avance publicado por Netflix deja entrever un personaje complejo, lleno de contradicciones y con una presencia inquietante que domina buena parte de la historia.

Su capacidad para interpretar figuras ambiguas y emocionalmente intensas encaja perfectamente con un relato que juega constantemente con la incertidumbre y la sospecha.

Cuándo se estrena "Los creyentes" en Netflix

Netflix confirmó que Los creyentes llegará a la plataforma el próximo 24 de julio de 2026.

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La fecha de estreno la convierte en una de las grandes apuestas cinematográficas del verano para el servicio de streaming. El lanzamiento buscará captar la atención de los espectadores que durante las vacaciones suelen incrementar su consumo de series y películas.

El primer adelanto ya dejó claro que la producción apostará por una narrativa cargada de misterio y por un protagonista que promete convertirse en uno de los personajes más comentados de la temporada.

Tráiler oficial de "Los creyentes" en Netflix