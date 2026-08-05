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Caos, gritos y tensión: el escándalo que protagonizó Daniel Agostini en Bolivia

Furia total: Daniel Agostini perdió el control en un aeropuerto, explotó a los gritos y el video se hizo viral. Miralo.

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Caos, gritos y tensión: el escándalo que protagonizó Daniel Agostini en Bolivia

Daniel Agostini quedó envuelto en una fuerte polémica luego de protagonizar un escandaloso episodio en un aeropuerto de Bolivia, donde la cancelación de su vuelo desató un verdadero momento de furia que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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Todo ocurrió cuando el cantante y su banda intentaban regresar a la Argentina tras cumplir con una serie de presentaciones. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, se encontraron con que el vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) había sido cancelado.

Según trascendió, desde la compañía solo les informaron que la suspensión obedecía a "condiciones meteorológicas adversas" y "problemas operativos", una explicación que no conformó al artista ni a su equipo.

La falta de respuestas concretas terminó por colmar la paciencia del referente de la movida tropical. En las imágenes que comenzaron a circular se lo puede ver visiblemente alterado, reclamando explicaciones y elevando el tono de voz frente al personal de la aerolínea.

El momento más tenso llegó cuando, en medio del caos que se vivía en la terminal, se escuchó con claridad el desesperado grito de Agostini: "¡Quiero viajar!".

El video no tardó en hacerse viral y las redes sociales estallaron con comentarios sobre el supuesto "día de furia" del cantante, mientras otros pasajeros también manifestaban su malestar por la cancelación de los vuelos.

Cómo terminó el escándalo

Con el correr de las horas, el conflicto logró destrabarse y finalmente Daniel Agostini pudo abordar un vuelo de regreso a la Argentina.

Lejos de alimentar la polémica, el propio cantante decidió llevar tranquilidad a sus seguidores y confirmó que ya había llegado al país.

A través de sus redes sociales escribió: "Ya estamos en Ezeiza. Eternamente agradecido a Bolivia, los abrazo con todo mi corazón. Mañana ya retoma el resto de la banda".

De esta manera, el altercado quedó resuelto sin mayores consecuencias. Aunque el episodio generó un fuerte revuelo por la reacción del artista y las imágenes que recorrieron las redes, Agostini logró regresar al país y eligió cerrar el tema con un mensaje de agradecimiento, mientras el resto de su equipo completa el viaje.

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