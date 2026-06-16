Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina más vista y vuelve a ser tendencia

La odisea de los giles Netflix 1

La noticia generó repercusión entre los usuarios, especialmente entre quienes consideran a esta producción como una de las mejores adaptaciones cinematográficas realizadas en Argentina durante los últimos años.

Con una duración de 1 hora y 56 minutos, la película ofrece una propuesta dinámica que mezcla momentos de tensión, humor y emoción, elementos que contribuyeron a su enorme popularidad.

De qué trata "La odisea de los giles" en Netflix

La trama se desarrolla entre 2001 y 2002, durante uno de los períodos más complejos de la historia económica argentina. En ese contexto aparece el recordado "Corralito", una medida financiera que restringió la extracción de dinero de los bancos y afectó a millones de personas.

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La historia sigue a un grupo de vecinos del pequeño pueblo bonaerense de Alsina, quienes habían reunido sus ahorros para impulsar una cooperativa local. Sin embargo, sus planes se derrumbaron cuando fueron víctimas de una maniobra fraudulenta que terminó dejándolos sin dinero.

Lejos de resignarse, los protagonistas decidieron organizar una arriesgada estrategia para recuperar aquello que les pertenecía. A partir de ese momento comenzó una aventura cargada de ingenio, solidaridad y deseos de justicia.

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras perder los ahorros de su cooperativa agrícola a manos de un banquero corrupto y un abogado, un grupo de argentinos planea un atraco para recuperar lo que es suyo".

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La película logró conectar con el público porque abordó una herida colectiva que aún permanece presente en la memoria de muchos argentinos. Al mismo tiempo, presentó personajes cercanos, con problemas cotidianos y motivaciones fácilmente identificables.

La novela de Eduardo Sacheri que dio origen a la película

El largometraje se basó en la novela La noche de la Usina, escrita por Eduardo Sacheri, uno de los autores más reconocidos de la literatura argentina contemporánea.

La adaptación cinematográfica estuvo a cargo de Sebastián Borensztein, quien logró trasladar la esencia de la obra original a la pantalla grande manteniendo el equilibrio entre la crítica social y el entretenimiento.

Eduardo Sacheri La odisea de los giles

La colaboración entre Sacheri y Borensztein permitió construir una narrativa sólida que recibió elogios tanto de la crítica especializada como del público general.

El elenco principal de "La odisea de los giles" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Luis Brandoni

Chino Darín

Verónica Llinás

Daniel Aráoz

Carlos Belloso

Marco Antonio Caponi

Guillermo Jacubowicz

Ale Gigena

Rita Cortese

Por qué no te podés perder "La odisea de los giles" en Netflix

A pesar del paso de los años, La odisea de los giles continúa despertando interés porque aborda temas que mantienen actualidad. La confianza en las instituciones, el impacto de las crisis económicas y la importancia de la solidaridad siguen siendo cuestiones presentes en numerosos debates sociales.

-La odisea de los giles-

Además, la película ofrece una mirada optimista sobre la capacidad de las personas comunes para enfrentar situaciones adversas. Esa combinación entre crítica social y esperanza ayudó a que el film mantuviera su vigencia mucho después de su estreno.

La salida de Netflix representa una última oportunidad para quienes aún no descubrieron esta historia o desean volver a verla antes de que abandone definitivamente la plataforma.

Mirá el tráiler de "La odisea de los giles"