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Bombas de papa rellenas de jamón y queso: la receta fácil para hacerlas crocantes y deliciosas

Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, esta receta permite preparar unas bombas de papa rellenas de jamón y queso que sorprenden por su sabor y su textura.

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Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo

Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, esta receta permite preparar unas bombas de papa rellenas de jamón y queso que sorprenden por su sabor y su textura.

Las bombas de papa rellenas de jamón y queso son una de esas preparaciones que nunca fallan. Con una base de puré de papas, un relleno de queso fundido y un rebozado bien crocante, se convierten en una opción ideal para servir como entrada, picada o plato principal acompañado de una ensalada.

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La clave para lograr un resultado perfecto está en el doble rebozado, un paso sencillo que ayuda a mantener el queso en el interior durante la cocción y consigue una cobertura más crocante y uniforme.

Ingredientes para las bombas de papa rellenas

  • 500 gramos de papas.
  • 200 gramos de queso mozzarella (también puede utilizarse queso por salut o mantecoso).
  • 150 gramos de jamón cocido.
  • Ajo y perejil, frescos o deshidratados, cantidad necesaria.
  • Nuez moscada y sal, cantidad necesaria.
  • Harina, huevo batido y pan rallado para el rebozado.
  • Aceite abundante para freír.

Cómo hacer bombas de papa rellenas paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Preparar el puré de papa: Pelar y cortar las papas en trozos. Cocinarlas en una cacerola con abundante agua y sal hasta que estén bien tiernas. Escurrirlas y hacer un puré. Condimentar con nuez moscada, ajo y perejil. Dejar enfriar unos minutos antes de comenzar el armado.

Preparar el relleno: Cortar la mozzarella en pequeños bastones. Envolver cada uno con una feta de jamón cocido para formar rollitos. Preparar la cantidad necesaria según el número de bombas que se desee obtener.

Formar las bombas: Tomar una porción de puré de papa, colocar un rollito de jamón y queso en el centro y cerrar cuidadosamente con las manos hasta formar una esfera, procurando que el relleno quede completamente cubierto.

Rebozar correctamente: Pasar cada bomba primero por harina, luego por huevo batido y, por último, por pan rallado.

El secreto para que el queso no se escape al freírlas

Una vez realizado el primer rebozado, repetir el proceso pasando nuevamente cada bomba por huevo batido y pan rallado.

Este doble rebozado crea una cobertura más resistente, ayuda a mantener el queso dentro durante la fritura y aporta un exterior más crocante.

Cómo cocinar las bombas de papa para que queden bien doradas

Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola y freír las bombas hasta que estén bien doradas por todos sus lados. Luego retirarlas con una espumadera y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Se recomienda servirlas recién hechas para disfrutar del contraste entre el exterior crocante y el interior con queso fundido. Pueden acompañarse con una ensalada fresca o con alguna salsa, como mayonesa condimentada, kétchup o una salsa de tomate casera.

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