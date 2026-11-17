"Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", disparó la conductora.

Pero la periodista fue más allá y también cuestionó el comportamiento que, según su mirada, había tenido Castro durante la gira papal. Lo acusó de haber estado aparentemente ebrio en distintos momentos del viaje y recordó una escena en la que, según relató, cantaba "Alma misionera" desde el estadio.

"Un tipo que tiene la cara de IT y que ha estado permanentemente aparentemente ebrio en todo el viaje papal, que cantaba Alma misionera desde el estadio, yendo así quizás no solamente ebrio", lanzó, antes de volver a cuestionar sus comentarios sobre Chiclayo.

En su descargo, García defendió la identidad cultural y la actividad económica de la ciudad. Remarcó que, aunque existen sectores humildes, Chiclayo también cuenta con un importante patrimonio histórico y arqueológico, como la Pirámide de Túcume y las Tumbas Reales del Señor de Sipán.

"¿Qué sabrá ese argentino de cultura? ¿Qué sabrá ese pobre diablo de lo que es la cultura de los moches? ¿Qué es lo que sabrá ese pobre diablo de qué pasamos los peruanos?", cuestionó.

También destacó el desarrollo productivo de la región y su peso en la exportación de arándanos. "Somos los más grandes exportadores de arándanos del mundo. Más de 373.000 toneladas de arándanos", afirmó.

La conductora continuó con sus críticas y volvió a apuntar contra Castro: "¿Qué sabrá ese pobre diablo con cara de IT que ha venido al Perú a burlarse de nosotros? Pobre diablo, alcohólico, poca cosa", expresó.

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de su intervención llegó cuando mencionó directamente a Mercedes Ninci, también integrante de la cobertura argentina de la visita del Papa.

"Y pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque se entiende que la humildad y la elegancia no tienen absolutamente nada que ver con el dinero", sostuvo García.

Finalmente, cerró con una frase que involucró a los dos periodistas argentinos y que terminó de encender la polémica: "Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa y, sin embargo, ser un par de miserables".

Las declaraciones de Carla García reavivaron la discusión en Perú por la cobertura de la visita de León XIV y pusieron a los periodistas argentinos en el centro de una controversia que trascendió las palabras de Castro sobre Chiclayo.