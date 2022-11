Ganó 30 millones en la lotería pero no le contó a su esposa ni a su hijo para que no se conviertan en vagos

Li dijo que compró 40 boletos en el este de Nanning y que cada boleto tenía los mismos siete números: 2, 15, 19, 26, 27, 29 y 2.

Después de darse cuenta de que había ganado, se instaló en una habitación de hotel para pasar la noche antes de reclamar su premio para evitar perder su premio.

Li lleva años apostando, y es la primera vez que saca un premio grande. Hasta ahora había conseguido algunos premios menores. “Considero comprar la lotería como un pasatiempo, y a mi familia no le importa. Además, no gasto mucho dinero en ello y la lotería me da un rayo de esperanza”.

Según trascendió, el hombre donará una parte de su fortuna a instituciones benéficas, y no tiene claro qué hará con el resto de sus ganancias.