El exjefe de Gabinete de Capital Humano se defendió tras ser despedido por Pettovello: “No cometí ningún acto ajeno a la ley”

Según fuentes oficiales, Pettovello le pidió la renuncia de forma preventiva, no por irregularidades en el crédito, sino por el “ruido” generado y por considerarlo una decisión de alto perfil que no fue consultada previamente, en un ministerio que pregona austeridad.

El lamento de Massaccesi por su repentina salida de Capital Humano

Leandro Massaccesi

El exmiembro del gabinete de Pettovello, que había asumido el cargo en agosto de 2024, se refirió a su repentina salida: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano, donde junto a un gran equipo —al que agradezco especialmente— impulsamos reformas y dimos pasos importantes hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades. En ese tiempo conocí grandes personas y profesionales, y valoro profundamente el trabajo compartido”, expresó.

Y concluyó: “Deseo sinceramente que el Gobierno Nacional continúe por la senda del ordenamiento económico, para dejar atrás décadas de frustraciones y construir un futuro mejor para todos los argentinos”.