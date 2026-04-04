El exjefe de Gabinete de Capital Humano se defendió tras ser despedido por Pettovello: “No cometí ningún acto ajeno a la ley”

“A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, afirmó este sábado en su cuenta de X.
Massaccesi detalló que accedió al préstamo junto a su pareja “para la primera vivienda, cumpliendo con todos los requisitos”, de manera transparente vía web. Se trata de una línea de créditos impulsada por el propio Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos.
“Quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”, agregó.
Según fuentes oficiales, Pettovello le pidió la renuncia de forma preventiva, no por irregularidades en el crédito, sino por el “ruido” generado y por considerarlo una decisión de alto perfil que no fue consultada previamente, en un ministerio que pregona austeridad.
El lamento de Massaccesi por su repentina salida de Capital Humano
El exmiembro del gabinete de Pettovello, que había asumido el cargo en agosto de 2024, se refirió a su repentina salida: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano, donde junto a un gran equipo —al que agradezco especialmente— impulsamos reformas y dimos pasos importantes hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades. En ese tiempo conocí grandes personas y profesionales, y valoro profundamente el trabajo compartido”, expresó.
Y concluyó: “Deseo sinceramente que el Gobierno Nacional continúe por la senda del ordenamiento económico, para dejar atrás décadas de frustraciones y construir un futuro mejor para todos los argentinos”.