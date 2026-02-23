Se para el fútbol: cuándo es la medida de fuerza de los clubes en solidaridad con el "Chiqui" Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado luego de que la Justicia resolviera citar a declaración indagatoria a sus máximas autoridades en una causa que investiga supuestas irregularidades impositivas.
Los clubes de la Liga Profesional de Fútbol decidieron convocar a un paro en todas sus categorías para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo.
La Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado luego de que la Justicia resolviera citar a declaración indagatoria a sus máximas autoridades en una causa que investiga supuestas irregularidades impositivas.
En el documento, la entidad afirmó que no existe ninguna deuda exigible vinculada a los conceptos incluidos en la denuncia y remarcó que los montos señalados fueron abonados de manera anticipada, antes de la fecha de vencimiento.
Además, sostuvo que ese planteo ya fue presentado ante el juzgado interviniente y que la cuestión se encuentra actualmente a la espera de una definición por parte de la Cámara de Apelaciones. En esa línea, cuestionó el accionar de la ARCA al entender que intenta considerar como base de un presunto delito penal tributario obligaciones que aún no estaban vencidas y, por lo tanto, no eran exigibles, una interpretación que calificó como contraria al marco legal vigente.
En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol los dirigentes acordaron por unanimidad solicitar la postergación de la fecha 9 del torneo, programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.
Según explicaron, la resolución busca expresar el rechazo a la denuncia presentada por ARCA y manifestar el respaldo institucional a los dirigentes involucrados, en medio de un conflicto judicial que ya empieza a tener consecuencias directas en la planificación del calendario del fútbol local.