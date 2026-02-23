Se para el fútbol: cuándo es la medida de fuerza de los clubes en solidaridad con el "Chiqui" Tapia

Además, sostuvo que ese planteo ya fue presentado ante el juzgado interviniente y que la cuestión se encuentra actualmente a la espera de una definición por parte de la Cámara de Apelaciones. En esa línea, cuestionó el accionar de la ARCA al entender que intenta considerar como base de un presunto delito penal tributario obligaciones que aún no estaban vencidas y, por lo tanto, no eran exigibles, una interpretación que calificó como contraria al marco legal vigente.